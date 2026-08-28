Asigna Cobach 65 plazas docentes para ciclo escolar 2026-2027

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El proceso se realizó de manera virtual con 500 aspirantes y bajo el orden de prelación establecido por Usicamm.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua llevó a cabo el evento público virtual de asignación de plazas para la función docente en Educación Media Superior, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

Durante la jornada participaron 500 aspirantes, quienes formaron parte del proceso de asignación realizado conforme al listado nominal de resultados y a la normativa de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

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De acuerdo con el Cobach, en esta etapa fueron asignadas 65 plazas vacantes, de las cuales 9 fueron definitivas y 56 temporales.

La asignación se realizó en estricto orden de prelación, con base en los resultados obtenidos por las y los aspirantes dentro del proceso correspondiente.

El acto fue encabezado por el director general del Cobach, Reyes Humberto de las Casas Muñoz, y contó con la presencia de autoridades educativas que dieron seguimiento al procedimiento.

Entre los asistentes estuvo Gustavo Zabre Ochoa, director de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación y Deporte, además de otras autoridades encargadas de dar fe de la legalidad del proceso.

Las y los docentes que recibieron asignación continuarán con las siguientes etapas del proceso de admisión para incorporarse a sus funciones dentro del subsistema.

El Cobach informó que quienes no obtuvieron plaza en esta fase mantendrán vigente su resultado hasta el 31 de mayo de 2027, por lo que podrán ser convocados conforme se generen nuevas vacantes.

La institución señaló que este procedimiento forma parte de las acciones orientadas a fortalecer su plantilla docente bajo criterios de transparencia, legalidad y excelencia académica.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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