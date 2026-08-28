Invita Secretaría de Salud a vacunar mascotas contra la rabia este fin de semana

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Los módulos estarán disponibles en colonias de Juárez el sábado y en Villa Ahumada el domingo, como parte de jornadas preventivas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado invitó a la ciudadanía a participar este fin de semana en la jornada de vacunación contra la rabia, dirigida a la protección de mascotas.

Los módulos de vacunación estarán disponibles el sábado 29 de agosto, de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, en tres puntos de Ciudad Juárez.

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Uno de los módulos será instalado en la Escuela Primaria Federal Constitución Mexicana, ubicada en la calle Cohuanacotzin, en la colonia Águilas de Zaragoza.

También se aplicarán vacunas en la Escuela Primaria Patria I, localizada en la calle Puerto de Palos, en la colonia Patria, así como en el Centro Comunitario DIF, ubicado en la calle El Principio, en la colonia Tierra Nueva.

La dependencia estatal informó que además se habilitará un módulo dentro de la Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo”, que se realizará en el Centro de Desarrollo Familiar GazPro, en la zona de los kilómetros, con horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Para el domingo 30 de agosto, se colocará un quinto módulo en Villa Ahumada, durante la Feria de la Salud Rotary 2026, cuya sede será el Gimnasio Municipal Bertha Chiu, a partir de las 9:00 de la mañana.

La bióloga Janeth Moncada, responsable del Programa de Vectores y Zoonosis del Distrito 2, recordó que la rabia es una enfermedad que puede ser mortal para humanos y mascotas.

La funcionaria señaló que se trata de una enfermedad 100 por ciento prevenible, y que la principal herramienta para evitarla es la vacunación de perros y gatos desde su primer mes de vida, con refuerzo anual.

La Secretaría de Salud llamó a las familias a llevar a sus mascotas a los módulos habilitados y mantener actualizado su esquema de vacunación, como medida preventiva para proteger la salud pública y animal.

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