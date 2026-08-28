Fortalece Estado detección temprana del autismo con conferencia en Juárez

Personal de estancias infantiles y del sector salud recibió herramientas para identificar indicadores y orientar a familias.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado presentó en Ciudad Juárez la conferencia “Indicadores Tempranos de Autismo”, dirigida a personal de estancias infantiles y del sector salud que trabaja en la atención y acompañamiento de niñas y niños.
La actividad fue organizada a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil y el Instituto Chihuahuense de Salud Mental, con el objetivo de fortalecer la detección temprana de posibles indicadores relacionados con el autismo.
María Álvarez Monge, directora general del Ichdii, destacó la importancia de acercar este tipo de capacitaciones a la frontera, al considerar que permiten brindar herramientas a docentes, asistentes y especialistas que trabajan directamente con la primera infancia.
La funcionaria señaló que el propósito es que las y los asistentes puedan identificar de manera oportuna señales de alerta y fortalecer sus conocimientos para ofrecer una atención adecuada a niñas y niños.
También indicó que los conocimientos adquiridos podrán replicarse en los espacios de trabajo, a fin de que madres, padres de familia y cuidadores cuenten con mayor información para reconocer indicadores y, en caso necesario, buscar orientación especializada.
Como parte del contenido, se abordaron conceptos básicos sobre el autismo, principales rasgos e indicadores para su detección temprana, así como lugares de apoyo médico y terapéutico disponibles para las familias.
La conferencia incluyó herramientas de orientación y acompañamiento familiar, además de información para mejorar la atención de niñas y niños en espacios educativos, de cuidado y salud.
La ponencia fue impartida por Brenda Stela Ávila Atilano, maestra en Didáctica de la Lengua y la Cultura en Educación, quien cuenta con más de 12 años de experiencia y actualmente se desempeña como directora del STEA Orientación Terapéutica.
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, en el salón CEC del edificio CITE, con la participación de personal dedicado a la atención y cuidado de niñas y niños en Ciudad Juárez.
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