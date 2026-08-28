Fortalece Estado detección temprana del autismo con conferencia en Juárez

Publicidad - LB2 -

Personal de estancias infantiles y del sector salud recibió herramientas para identificar indicadores y orientar a familias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado presentó en Ciudad Juárez la conferencia “Indicadores Tempranos de Autismo”, dirigida a personal de estancias infantiles y del sector salud que trabaja en la atención y acompañamiento de niñas y niños.

La actividad fue organizada a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil y el Instituto Chihuahuense de Salud Mental, con el objetivo de fortalecer la detección temprana de posibles indicadores relacionados con el autismo.

- Publicidad - HP1

María Álvarez Monge, directora general del Ichdii, destacó la importancia de acercar este tipo de capacitaciones a la frontera, al considerar que permiten brindar herramientas a docentes, asistentes y especialistas que trabajan directamente con la primera infancia.

La funcionaria señaló que el propósito es que las y los asistentes puedan identificar de manera oportuna señales de alerta y fortalecer sus conocimientos para ofrecer una atención adecuada a niñas y niños.

También indicó que los conocimientos adquiridos podrán replicarse en los espacios de trabajo, a fin de que madres, padres de familia y cuidadores cuenten con mayor información para reconocer indicadores y, en caso necesario, buscar orientación especializada.

Como parte del contenido, se abordaron conceptos básicos sobre el autismo, principales rasgos e indicadores para su detección temprana, así como lugares de apoyo médico y terapéutico disponibles para las familias.

La conferencia incluyó herramientas de orientación y acompañamiento familiar, además de información para mejorar la atención de niñas y niños en espacios educativos, de cuidado y salud.

La ponencia fue impartida por Brenda Stela Ávila Atilano, maestra en Didáctica de la Lengua y la Cultura en Educación, quien cuenta con más de 12 años de experiencia y actualmente se desempeña como directora del STEA Orientación Terapéutica.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, en el salón CEC del edificio CITE, con la participación de personal dedicado a la atención y cuidado de niñas y niños en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.