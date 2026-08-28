Impulsa Estado arte urbano con primer mural de Arte en tu Parque

Publicidad - LB2 -

La obra fue realizada por el muralista juarense Néstor Sosa en uno de los muros exteriores de la alberca del Parque Central.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación del Parque Central, concluyó el primer mural del programa “Arte en tu Parque”, iniciativa orientada a impulsar el talento artístico local y acercar el arte urbano a la comunidad.

La obra fue realizada por el muralista juarense Néstor Sosa en uno de los muros exteriores de la alberca, ubicada en el lado oriente del Parque Central.

- Publicidad - HP1

El mural está inspirado en el lagarto cornudo, especie emblemática de la región fronteriza, y busca representar valores como la fuerza, la adaptación y la resiliencia asociados con la comunidad juarense.

De acuerdo con la Coordinación del Parque Central, el programa “Arte en tu Parque” tiene como propósito generar espacios de expresión para artistas locales y transformar distintas áreas del recinto mediante intervenciones urbanas.

Actualmente, ocho muralistas juarenses participan en el proyecto e intervienen diferentes espacios del Parque Central, como parte de las acciones para promover el arte público en la ciudad.

Al concluir su obra, Néstor Sosa agradeció a la comunidad, así como a las personas e instituciones que hicieron posible su participación en el programa.

“Hace dos años nunca imaginé pintar en un lugar tan especial como el Parque Central. Solo puedo decir gracias a todas las personas que me apoyaron y confiaron; este mural es el primero de muchos”, expresó el artista.

La Coordinación del Parque Central señaló que estas acciones buscan fortalecer la presencia del arte urbano en espacios públicos y ofrecer nuevas experiencias visuales a quienes visitan el recinto.

Con este primer mural, el programa inicia una serie de intervenciones orientadas a visibilizar el trabajo de artistas juarenses y a consolidar al Parque Central como un punto de encuentro cultural para la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.