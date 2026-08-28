Impulsa Estado arte urbano con primer mural de Arte en tu Parque

La obra fue realizada por el muralista juarense Néstor Sosa en uno de los muros exteriores de la alberca del Parque Central.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación del Parque Central, concluyó el primer mural del programa “Arte en tu Parque”, iniciativa orientada a impulsar el talento artístico local y acercar el arte urbano a la comunidad.
La obra fue realizada por el muralista juarense Néstor Sosa en uno de los muros exteriores de la alberca, ubicada en el lado oriente del Parque Central.
El mural está inspirado en el lagarto cornudo, especie emblemática de la región fronteriza, y busca representar valores como la fuerza, la adaptación y la resiliencia asociados con la comunidad juarense.
De acuerdo con la Coordinación del Parque Central, el programa “Arte en tu Parque” tiene como propósito generar espacios de expresión para artistas locales y transformar distintas áreas del recinto mediante intervenciones urbanas.
Actualmente, ocho muralistas juarenses participan en el proyecto e intervienen diferentes espacios del Parque Central, como parte de las acciones para promover el arte público en la ciudad.
Al concluir su obra, Néstor Sosa agradeció a la comunidad, así como a las personas e instituciones que hicieron posible su participación en el programa.
“Hace dos años nunca imaginé pintar en un lugar tan especial como el Parque Central. Solo puedo decir gracias a todas las personas que me apoyaron y confiaron; este mural es el primero de muchos”, expresó el artista.
La Coordinación del Parque Central señaló que estas acciones buscan fortalecer la presencia del arte urbano en espacios públicos y ofrecer nuevas experiencias visuales a quienes visitan el recinto.
Con este primer mural, el programa inicia una serie de intervenciones orientadas a visibilizar el trabajo de artistas juarenses y a consolidar al Parque Central como un punto de encuentro cultural para la comunidad.
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