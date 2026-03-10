Aprueba Congreso reformas para fortalecer protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia

Publicidad - LB2 -

Modificaciones buscan garantizar información clara y atención adecuada durante procesos institucionales.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó reformas orientadas a fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas o testigos de hechos de violencia, con el objetivo de garantizar que reciban información clara, comprensible y adecuada a su edad durante los procesos institucionales en los que participen.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, en voz de la diputada Irlanda Márquez Nolasco, y contempla enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar la Ley General de Víctimas, además de realizar modificaciones a la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua.

La propuesta establece que las autoridades y las personas adultas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes deberán proporcionar información veraz sobre los hechos ocurridos, las medidas de protección adoptadas y el avance de los procesos relacionados con su caso.

Estas explicaciones deberán brindarse mediante un lenguaje accesible y en un entorno emocionalmente seguro, con el propósito de que las y los menores comprendan lo que ocurre durante los procedimientos institucionales que les afectan.

Asimismo, el dictamen incluye medidas orientadas a prevenir la revictimización institucional, entre ellas evitar diligencias repetitivas innecesarias y garantizar acompañamiento emocional y psicológico especializado durante todo el proceso de atención.

La iniciativa que dio origen a estas reformas fue presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y con su aprobación el Poder Legislativo busca fortalecer el marco jurídico de protección a la niñez, priorizando el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes y promoviendo una atención institucional con enfoque más humano y sensible.

