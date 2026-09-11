Aprueba Congreso medidas para proteger a estudiantes madres en universidades

Publicidad - LB2 -

La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para reformar la Ley General de Educación Superior.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado aprobó enviar al Congreso de la Unión una propuesta de reforma orientada a proteger la permanencia escolar de estudiantes embarazadas, madres o en periodo de lactancia en instituciones de educación superior.

El dictamen reúne dos propuestas impulsadas originalmente por el diputado Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, y fue respaldado por distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo estatal.

- Publicidad - HP1

La propuesta busca crear condiciones para que la maternidad no sea un factor de rezago, interrupción o abandono académico, mediante obligaciones específicas para universidades públicas y privadas.

Entre las medidas planteadas se incluyen acciones para garantizar igualdad de acceso, permanencia y conclusión de estudios, así como mecanismos institucionales para prevenir afectaciones académicas derivadas del embarazo, la maternidad o la lactancia.

“Son realidades que merecen estar consideradas en la ley y acompañadas por el Estado”, señaló Chávez al referirse a las mujeres que estudian mientras ejercen labores de cuidado.

El dictamen también contempla la implementación de protocolos para prevenir y atender la violencia de género, personal capacitado y mecanismos de revisión para verificar el cumplimiento de estas disposiciones dentro de las instituciones de educación superior.

Otro de los puntos centrales es que universidades públicas y privadas cuenten con al menos un lactario por plantel, como parte de las condiciones mínimas para garantizar espacios adecuados a estudiantes en periodo de lactancia.

Debido a que las reformas corresponden a la Ley General de Educación Superior, la propuesta aprobada por el Congreso de Chihuahua será enviada al Poder Legislativo federal, donde deberá ser analizada y, en su caso, aprobada para que pueda aplicarse a nivel nacional.

El acuerdo legislativo coloca el tema de la maternidad estudiantil dentro de la agenda educativa federal, con el objetivo de reducir barreras para que las mujeres puedan continuar y concluir su formación universitaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.