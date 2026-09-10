Pide Jaime Torres revisar política educativa tras resultados de PISA 2025

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El diputado del PAN solicitó a la SEP una estrategia nacional para recuperar aprendizajes en matemáticas, lectura y ciencias.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado del PAN, Jaime Torres, solicitó a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal realizar una evaluación integral de las políticas educativas implementadas en los últimos años, tras los resultados obtenidos por México en PISA 2025.

Durante la sesión ordinaria de este 10 de septiembre en el Congreso del Estado, el legislador planteó que la SEP presente una estrategia con acciones concretas para recuperar y mejorar los aprendizajes de las y los estudiantes.

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Torres señaló que los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos muestran retos importantes para México en matemáticas, lectura y ciencias, áreas evaluadas por la prueba internacional.

De acuerdo con los datos difundidos, México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias, resultados por debajo del promedio de los países de la OCDE.

El diputado destacó que, en comparación con PISA 2022, matemáticas y lectura registraron una disminución de siete puntos, mientras que ciencias aumentó cuatro puntos, aunque ese cambio no representa una variación significativa en el desempeño general.

Torres sostuvo que el análisis también debe considerar la evolución histórica del país, al recordar que en 2009 México alcanzó 419 puntos en matemáticas y 425 en lectura, cifras superiores a las registradas en la medición de 2025.

“La pregunta fundamental es: ¿Los estudiantes están aprendiendo más? Indudablemente la respuesta es no, ya que los resultados de PISA 2025 obligan a reconocer que, al menos en matemáticas y lectura, los resultados no muestran la recuperación que el país necesita”, señaló.

Por ello, pidió a la SEP elaborar y hacer público un diagnóstico que permita identificar las causas del bajo desempeño, evaluar las políticas educativas aplicadas y establecer medidas correctivas.

El legislador planteó la necesidad de una estrategia nacional de recuperación de aprendizajes, con metas cuantificables, indicadores de desempeño, responsables institucionales, plazos definidos y mecanismos de evaluación y rendición de cuentas.

Jaime Torres enfatizó que las acciones deben concentrarse particularmente en matemáticas, comprensión lectora y ciencias, al considerar que estas áreas son fundamentales para el desarrollo académico y profesional de las y los estudiantes.

El diputado afirmó que la educación debe evaluarse por sus resultados y que PISA representa una herramienta útil para identificar avances, rezagos y áreas donde deben corregirse las políticas públicas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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