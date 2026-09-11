Aprueba Congreso tipificar el acecho en Chihuahua

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La reforma sancionará la vigilancia, persecución o contacto reiterado para intimidar, controlar o causar temor a una persona.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado aprobó la tipificación del delito de acecho en Chihuahua, reforma que permitirá sancionar conductas reiteradas de persecución, vigilancia o contacto no deseado contra una persona.

La modificación al Código Penal del Estado deriva de un dictamen construido a partir de distintas propuestas legislativas, entre ellas la iniciativa presentada por el diputado local Saúl Mireles, del Partido Acción Nacional.

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De acuerdo con el legislador, la propuesta surgió del acercamiento con el Instituto Municipal de las Mujeres de Cuauhtémoc, instancia que planteó la necesidad de contar con una herramienta legal para atender este tipo de conductas.

“Asumí ese compromiso y llevamos esta preocupación al Congreso para construir una herramienta que realmente pudiera servir a las víctimas”, señaló Mireles.

La reforma establece sanciones para quien, sin consentimiento de la víctima y con intención de controlarla, intimidarla o coaccionarla, incurra de manera reiterada en acciones como vigilar, perseguir, establecer contacto o buscar comunicación no deseada.

El nuevo tipo penal contempla una pena de uno a tres años de prisión, así como de 60 a 300 días multa, para quienes cometan estas conductas bajo los supuestos establecidos en la ley.

Mireles destacó que la aprobación representa un avance para proteger el derecho de las personas a vivir sin persecución, intimidación ni miedo, al incorporar al marco penal una conducta que puede afectar la seguridad, la tranquilidad y la vida cotidiana de las víctimas.

La iniciativa impulsada por el diputado panista fue una de las cuatro propuestas analizadas de manera conjunta para elaborar el dictamen aprobado, con el objetivo de generar una respuesta jurídica común frente al acecho en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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