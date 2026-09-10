Instalan comisiones para analizar Ley Ingrid en Congreso de Chihuahua

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Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Justicia revisarán una iniciativa para sancionar la difusión indebida de imágenes de víctimas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La 68 Legislatura del Congreso del Estado instaló las Comisiones Unidas de Anticorrupción y de Justicia, con el objetivo de analizar, discutir y votar la iniciativa conocida como Ley Ingrid.

Durante la reunión de trabajo, las y los legisladores aprobaron que la diputada Elizabeth Guzmán Argueta funja como presidenta de las Comisiones Unidas, mientras que el diputado Francisco Sánchez Villegas quedó como secretario.

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Las comisiones analizarán el asunto 1332, que plantea tipificar y sancionar a personas servidoras públicas por la indebida distribución, difusión, transmisión o comercialización de imágenes, audios o videos relacionados con investigaciones de hechos delictivos.

La iniciativa también contempla sanciones cuando el material difundido corresponda a personas fallecidas o víctimas de delito, con el objetivo de proteger su dignidad, privacidad y los derechos de sus familias.

La llamada Ley Ingrid forma parte de un conjunto de reformas legales impulsadas en México para castigar la filtración y difusión indebida de material sensible relacionado con víctimas, especialmente cuando proviene de expedientes o actuaciones oficiales.

En el caso de Chihuahua, la propuesta se centra en modificar el artículo 288 del Código Penal del Estado, a fin de establecer sanciones específicas por este tipo de conductas.

El planteamiento prevé que las penas aumenten hasta en una mitad cuando la información difundida esté relacionada con mujeres, niñas, niños o adolescentes, o cuando se trate de cadáveres, restos humanos, lesiones, estado de salud o circunstancias de muerte de la víctima.

También se consideran agravantes cuando la difusión derive de hechos relacionados con feminicidio, desaparición, violencia sexual, trata de personas o violencia familiar.

La propuesta incluye sanciones mayores cuando la difusión se realice con ánimo de lucro, daño, presión mediática, encubrimiento o ventaja indebida, así como cuando exista reiteración en la conducta.

En la reunión participaron las diputadas y diputados Elizabeth Guzmán, Francisco Sánchez, Jorge Soto, Guillermo Ramírez, Brenda Ríos, Alma Portillo, Irlanda Márquez, Alfredo Chávez, Jael Argüelles y Pedro Torres.

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