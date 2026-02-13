Aprueba Congreso exhorto por jornada de 40 horas inmediatas y sin impuestos a horas extra

Publicidad - LB2 -

Plantean dos días de descanso obligatorios y rechazan entrada en vigor hasta 2030.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una iniciativa presentada por el coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, para exhortar al Congreso de la Unión a que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales entre en vigor de manera inmediata, y no hasta el año 2030.

El acuerdo legislativo también plantea que la reforma federal contemple dos días de descanso obligatorios por semana y la eliminación de impuestos a los ingresos obtenidos por concepto de horas extra.

- Publicidad - HP1

Durante la discusión, el legislador sostuvo que la propuesta busca evitar que la reducción de la jornada laboral se postergue y que se mantengan esquemas que, a su juicio, no benefician plenamente a la clase trabajadora.

“Mientras los trabajadores, los ciudadanos de bien, se levantan a las 5 de la mañana para desafiar al clima y al cansancio, para enfrentar jornadas de diez o doce horas, sacrificando su salud, el tiempo con su familia, el régimen de Morena les dice: espérense luego vemos”.

Sánchez Villegas afirmó que la iniciativa pretende que la reforma laboral contemple cambios inmediatos y condiciones que impacten de manera directa en la calidad de vida de los trabajadores, incluyendo la modificación del esquema fiscal aplicado a las horas extraordinarias.

“Morena quiere 40 horas hasta el 2030 y con un solo día de descanso. Morena le quiere ver la cara a los trabajadores. Por eso Movimiento Ciudadano presenta una iniciativa clara, responsable y valiente: 40 horas ahora, no después, no en cinco años, ahora y además con dos días de descanso”.

El exhorto aprobado será remitido al Congreso de la Unión como posicionamiento formal del Poder Legislativo estatal, en el marco del debate nacional sobre la reducción de la jornada laboral, una reforma que ha generado discusión entre fuerzas políticas, sindicatos y sectores empresariales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.