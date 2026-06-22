Critica Óscar Avitia exclusión de propuestas sobre diputaciones plurinominales en reforma electoral

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El legislador de Morena afirmó que demandas ciudadanas fueron desechadas sin justificación durante el proceso legislativo.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local de Morena, Óscar Avitia Arellanes, presentó una reserva durante la discusión de la reforma electoral para cuestionar la decisión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de desechar propuestas relacionadas con la integración del Congreso del Estado y la asignación de diputaciones de representación proporcional.

El legislador sostuvo que las iniciativas impulsadas por Morena buscaban fortalecer la representación ciudadana y atender planteamientos expresados por distintos sectores de la sociedad durante foros y reuniones realizadas en diversos municipios de la entidad.

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Entre las propuestas planteadas se encontraba la creación de distritos electorales preferentes para garantizar la representación de grupos históricamente vulnerables, incluyendo personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, integrantes de la diversidad sexual y pueblos originarios.

Asimismo, la iniciativa contemplaba modificaciones al mecanismo de asignación de diputaciones plurinominales, con el propósito de eliminar las listas elaboradas por los partidos políticos y sustituirlas por un sistema que otorgara estos espacios a candidatos que, sin obtener el triunfo en las urnas, alcanzaran los mayores porcentajes de votación válida.

“Diversos sectores de la ciudadanía han manifestado su interés por la disminución de los diputados que integran la Legislatura y por eliminar los mecanismos de designación que generan falta de representatividad.”

Avitia señaló que estas propuestas surgieron de inquietudes expresadas por ciudadanos de municipios como Chihuahua, Ciudad Juárez, Parral y Delicias, entre otros, quienes plantearon la necesidad de fortalecer la vinculación entre representantes populares y ciudadanía.

El legislador cuestionó además que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales hubiera dictaminado en sentido negativo diversas iniciativas sin exponer, a su juicio, argumentos técnicos o jurídicos suficientes para justificar su rechazo.

De acuerdo con el diputado, las propuestas buscaban reducir la percepción de privilegios en la asignación de espacios plurinominales y ampliar las oportunidades de representación para sectores tradicionalmente excluidos de la vida política.

“La comisión dictaminadora ha reducido el proceso legislativo a una mera enunciación o listado de iniciativas, sin presentar argumentos que desvirtúen los planteamientos formulados.”

La reserva presentada por Morena formó parte de la discusión de la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado, en la que diversas propuestas de modificación fueron sometidas a consideración del Pleno.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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