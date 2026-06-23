Acusa Cuauhtémoc Estrada que reforma electoral reduce participación ciudadana en ayuntamientos

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El coordinador de Morena sostuvo que los cambios eliminan la representación territorial y fortalecen el control de los partidos sobre las regidurías.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, criticó la reforma electoral aprobada por la mayoría legislativa integrada por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, al considerar que reduce la participación ciudadana en la integración de los ayuntamientos.

De acuerdo con el legislador, la modificación elimina el esquema de regidurías por demarcación territorial, mecanismo que buscaba avanzar hacia una representación más cercana a las distintas zonas de cada municipio y fortalecer el vínculo entre autoridades y ciudadanía.

“Lo que aprobaron tiene una consecuencia muy clara: le quitan poder a la gente y se lo regresan a los partidos”, afirmó Estrada.

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El diputado señaló que la reforma devuelve a las dirigencias partidistas la facultad de definir quiénes ocuparán las regidurías, en lugar de permitir que cada sector territorial del municipio cuente con representación directa dentro de los cabildos.

Según explicó, el modelo de demarcaciones territoriales tenía como objetivo que la ciudadanía pudiera identificar con claridad a sus representantes municipales y exigirles resultados en temas relacionados con servicios públicos, infraestructura, movilidad y seguridad.

Estrada sostuvo que la desaparición de este mecanismo limita la posibilidad de que personas con arraigo en colonias, comunidades o fraccionamientos accedan a espacios de representación popular dentro de los ayuntamientos.

“Impiden que una persona de tu colonia o de tu comunidad llegue a representarte. Impiden que quien conoce los problemas de la zona tenga una voz directa en el Cabildo”, expresó.

El legislador también cuestionó que se haya desechado el trabajo técnico realizado para delimitar las demarcaciones territoriales, el cual, aseguró, buscaba garantizar equilibrio poblacional y representación para todas las regiones de un municipio.

Finalmente, Estrada afirmó que el debate trasciende los aspectos técnicos de la legislación electoral y se centra en la distribución del poder político, al considerar que la reforma fortalece las decisiones de las estructuras partidistas por encima de la participación directa de la ciudadanía en la integración de los gobiernos municipales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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