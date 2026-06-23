Acusa Morena intento de asegurar cargos en ayuntamientos y presenta reserva a reforma electoral

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La bancada morenista advirtió que los cambios permitirían repetir candidaturas y facilitar el acceso a regidurías sin respaldo ciudadano suficiente.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La bancada de Morena en el Congreso del Estado presentó una reserva a la reforma electoral que plantea modificaciones en la integración de los ayuntamientos, al considerar que los cambios podrían favorecer la permanencia de determinados perfiles políticos en cargos públicos independientemente de los resultados obtenidos en las urnas.

El diputado Pedro Torres, en representación del grupo parlamentario morenista, sostuvo que la propuesta impulsada por el PAN y respaldada por otras fuerzas políticas permitiría que una misma persona aparezca en distintas listas de candidaturas, incrementando sus posibilidades de acceder a una regiduría aun cuando no obtenga el triunfo en una elección.

“Lo que se busca es que ciertos perfiles queden en el cargo sí o sí, aunque la ciudadanía no les haya dado los votos suficientes”, afirmó Torres durante la discusión legislativa.

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Morena argumentó que la iniciativa mantiene mecanismos de designación que privilegian decisiones partidistas sobre la voluntad expresada por los electores, particularmente en la asignación de regidurías de representación proporcional.

Como alternativa, la bancada propuso que estos espacios sean otorgados a quienes participaron directamente en la contienda electoral y obtuvieron los mejores resultados entre los candidatos que no alcanzaron la victoria, con el objetivo de fortalecer el peso del voto ciudadano en la integración de los cabildos.

Asimismo, los legisladores morenistas reiteraron su planteamiento de avanzar hacia un modelo de elección directa de regidores, bajo el argumento de que ello permitiría una mayor cercanía entre representantes municipales y ciudadanía, así como mecanismos más efectivos de rendición de cuentas.

La reserva también contempla impedir que una misma persona sea registrada en distintas listas de candidaturas, con la finalidad de evitar ventajas derivadas de la repetición de postulaciones y garantizar que la representación proporcional responda a los resultados electorales.

La discusión forma parte del análisis de la reforma electoral en Chihuahua, que contempla diversos ajustes al sistema de integración de ayuntamientos y a los mecanismos de representación política en el ámbito municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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