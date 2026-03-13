Aprueba Congreso de Chihuahua ley para impulsar desarrollo económico de madres jefas de familia

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La iniciativa presentada por el diputado Carlos Olson fue respaldada por unanimidad en el Congreso del Estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad la iniciativa que crea la Ley de Fomento Económico para Madres Jefas de Familia, propuesta que busca fortalecer las oportunidades laborales y de desarrollo para mujeres que sostienen solas a sus hogares.

La propuesta fue presentada por el diputado Carlos Olson, con el objetivo de generar políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de empleo, capacitación y desarrollo productivo para este sector de la población.

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De acuerdo con lo expuesto durante la discusión legislativa, la nueva ley busca facilitar el acceso de las madres jefas de familia a programas de apoyo económico, capacitación y oportunidades laborales, con el fin de impulsar su autonomía y estabilidad financiera.

El legislador destacó que las madres jefas de familia desempeñan un papel fundamental en la estructura social y económica, al asumir la responsabilidad de sostener y sacar adelante a sus hijos.

“El Congreso ha dado un paso importante para reconocer y respaldar a quienes, con trabajo y amor, sostienen a sus familias. Las madres jefas de familia merecen oportunidades, no obstáculos”.

Con la aprobación de esta iniciativa, el Congreso del Estado busca fortalecer el desarrollo económico de las familias encabezadas por mujeres, además de promover condiciones que permitan mejorar su calidad de vida y la de sus hijos.

La votación unánime fue presentada como un respaldo legislativo a la implementación de políticas públicas enfocadas en la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de las familias en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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