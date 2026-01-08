Apoya Estado pequeños emprendimientos con más de 22.5 millones de pesos

Publicidad - LB2 -

La inversión estatal y municipal benefició a 478 negocios en 33 municipios durante 2025.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) y en coordinación con ayuntamientos, canalizó durante 2025 un total de 22 millones 545 mil 200 pesos para el impulso de pequeños emprendimientos en Chihuahua.

Los recursos fueron destinados a 478 micro y pequeños negocios, como parte del Fondo de Inclusión Productiva y Economía Solidaria (FIPES), un esquema orientado a respaldar tanto el inicio como la consolidación de proyectos productivos en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con la SDHyBC, los apoyos se otorgaron mediante créditos de hasta 60 mil pesos, bajo esquemas de pago flexibles y tasas de interés preferenciales, lo que permitió a los beneficiarios adquirir materia prima, insumos o equipo básico para fortalecer sus actividades económicas.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, señaló que el programa está enfocado principalmente en personas que no cuentan con acceso a financiamiento bancario tradicional, con el objetivo de reducir barreras para el desarrollo económico local y fomentar la economía solidaria.

Entre los municipios beneficiados se encuentran Aldama, Ascensión, Allende, Bocoyna, Buenaventura, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral y Jiménez.

Asimismo, se apoyó a emprendedores y pequeños empresarios de Ciudad Juárez, La Cruz, Maguarichi, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Rosales, San Francisco de Conchos, Saucillo, Temósachic, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza, ampliando la cobertura del programa en zonas urbanas y rurales del estado.

Con estos financiamientos, el Gobierno estatal busca fortalecer la inclusión productiva y promover alternativas económicas para sectores históricamente excluidos del sistema financiero, en un contexto de retos económicos para los pequeños negocios en la entidad.

