Alcalde de Ciudad Juárez felicita a las madres con la entrega de casi 20 mil rosas

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/David Gamboa) – En un gesto de reconocimiento y agradecimiento a las madres de Ciudad Juárez, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar llevó a cabo la entrega de 20 mil rosas en diferentes sectores de la ciudad.

Acompañado de su esposa Rubí Enríquez y su hermano Alejandro Pérez Cuéllar, el presidente municipal repartió flores en distintos restaurantes, cruceros y camiones de personal, llegando incluso hasta el sur de la ciudad, donde entregó alrededor de mil 500 rosas. La iniciativa fue muy bien recibida por las madres juarenses, quienes agradecieron el gesto del alcalde.

El alcalde Pérez Cuéllar, quien en ocasiones anteriores ha realizado entregas de flores en distintos puntos de la ciudad, destacó la importancia de reconocer a las madres todos los días del año.

«Las mamás son un pilar en la sociedad, hay que reconocerlas siempre y sobre todo en su día y se ve que les da mucho gusto recibir una flor, tenemos que seguir haciéndolo porque a las madres no solo tenemos que reconocerlas un día si no todos los días del año» Alejandro Pérez Cuéllar

Durante su recorrido, el presidente municipal se acercó a las madres de familia que se dirigían a las empresas maquiladoras, agradeciendo su trabajo y entregándoles una rosa. El gesto fue muy bien recibido por las mujeres, quienes destacaron que se trata de un estímulo hacia ellas, y que el alcalde está preocupándose no solo por las madres de familia, sino por todas las mujeres juarenses.

El alcalde concluyó la entrega de rosas en el cruce del boulevard Independencia y Manuel Talamás Camandari, acompañado de su esposa Rubí Enríquez y su hermano Alejandro Pérez Cuéllar.

En este sitio el Presidente abordó varios camiones de personal donde mujeres que se dirigían a las empresas maquiladoras agradecieron el gesto de obsequiarles una rosa por el Día de las Madres.

“Es un estímulo hacia nosotras las mujeres, él se está preocupando no solo por nosotras, sino por todas las mujeres juarenses” sra. Dora Morales

La iniciativa del alcalde Pérez Cuéllar fue muy bien recibida por las madres juarenses, quienes agradecieron el gesto y destacaron la importancia de que el presidente se preocupe por ellas y su bienestar.

«Se me hace un detalle lindo porque muchas veces no te lo esperas, o si tu familia no te da algún obsequio él llega él con la rosa y si es muy lindo»

Cassandra González