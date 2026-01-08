Movil - LB1A -
    enero 8, 2026 | 8:54
    Afirma Rosana Díaz que Juárez avanza hacia cobertura total en bachillerato con la Cuarta Transformación

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato 2026 ampliará espacios, planteles y modelos educativos.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Rosana Díaz celebró los avances del Gobierno Federal en el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato 2026, una estrategia que busca fortalecer la educación media superior y garantizar el acceso universal a este nivel educativo, particularmente en zonas con alta demanda como Ciudad Juárez.

    La legisladora destacó que el plan nacional contempla la creación de más de 65 mil nuevos espacios, la construcción de nuevos planteles, la expansión de los ciberbachilleratos y la implementación de un modelo educativo actualizado, orientado a responder a los retos sociales, tecnológicos y productivos del país.

    “Este esfuerzo forma parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y del segundo piso de la Cuarta Transformación con las juventudes y con el derecho constitucional a la educación”, expresó la diputada.

    Rosana Díaz subrayó que el Bachillerato Tecnológico incorporará nuevas formaciones académicas alineadas a las necesidades actuales y futuras, entre ellas aeronáutica, biónica, ciberseguridad, electromovilidad, robótica y automatización, inteligencia de negocios, gestión e innovación turística, así como urbanismo y desarrollo sustentable.

    Indicó que estas áreas buscan vincular la educación media superior con sectores estratégicos, facilitando una mejor inserción académica y laboral de las y los jóvenes que egresen de este nivel educativo.

    Asimismo, informó que en febrero se entregarán 18 nuevos planteles de Bachillerato Tecnológico en el país, uno de los cuales se encuentra en etapa final de construcción en Ciudad Juárez, lo que permitirá atender parte de la creciente demanda educativa en la frontera.

    Finalmente, la diputada afirmó que las proyecciones del Gobierno de la Cuarta Transformación apuntan a que para 2026 Ciudad Juárez alcanzará una cobertura prácticamente total en educación media superior, resultado de un programa nacional de expansión educativa enfocado en reducir el rezago histórico.

    Rosana Díaz sostuvo que la educación es un eje central del proyecto de transformación nacional, al considerarla una herramienta clave para el bienestar social y el desarrollo de las juventudes en la región fronteriza.

