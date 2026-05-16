Afirma Hernán Gómez que hubo hostigamiento contra asistentes a marcha de Morena en Chihuahua

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El periodista señaló agresiones e insultos en el aeropuerto durante la llegada de participantes provenientes de Ciudad de México

Chihuahua, Chih. (ADN/Karina Villegas/Ángeles Gómez ) – El periodista Hernán Gómez aseguró que personas presuntamente vinculadas al gobierno estatal hostigaron a asistentes y comunicadores que arribaron a Chihuahua para cubrir y participar en la marcha convocada por Morena.

Durante una entrevista realizada en el marco de la movilización, Gómez relató que en el aeropuerto de Chihuahua se registraron agresiones verbales y actitudes hostiles hacia personas provenientes de Ciudad de México.

“Había gente muy agresiva en el aeropuerto gritando, insultando”, declaró.

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El comunicador afirmó que incluso una persona se acercó de manera violenta para lanzar insultos durante la llegada de integrantes de Morena y periodistas nacionales.

“Yo realmente no entiendo por qué Maru Campos, que dice que respeta la libertad de expresión, agrede a la gente que va llegando de la Ciudad de México”, expresó.

Hernán Gómez sostuvo que la marcha realizada en Chihuahua alcanzó relevancia nacional y consideró que existe preocupación en distintos sectores por la polémica relacionada con la presencia de ciudadanos estadounidenses en operativos de seguridad en el estado.

El periodista señaló que desde el centro del país existe indignación por lo que calificó como una postura de sectores de la oposición favorable a la intervención extranjera en asuntos de seguridad.

“Tenemos que ser capaces de resolver las cosas en México y no permitir que haya agentes de la CIA operando desde fuera aquí”, afirmó.

La movilización encabezada por Morena se realizó en medio de las investigaciones derivadas del operativo en la Sierra Tarahumara, donde fueron localizados laboratorios clandestinos y posteriormente murieron ciudadanos estadounidenses en un accidente carretero.

Durante el evento, dirigentes y legisladores morenistas denunciaron bloqueos carreteros, protestas y actos de hostigamiento para impedir la llegada de participantes a Chihuahua capital.