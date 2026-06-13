Advierte Protección Civil lluvias y altas temperaturas durante el fin de semana en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Se pronostican precipitaciones, tormentas eléctricas y temperaturas de hasta 39 grados centígrados en Ciudad Juárez.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este fin de semana persistirán las condiciones para lluvias en gran parte del estado, acompañadas de altas temperaturas, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento.

Para este sábado se prevén precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes en municipios como Janos, Casas Grandes, Guadalupe y Calvo, Santa Bárbara y Matamoros, mientras que en otras regiones del estado se esperan lluvias de dispersas a moderadas con intervalos de chubascos.

- Publicidad - HP1

Las autoridades señalaron que Ciudad Juárez, Ojinaga y zonas cercanas podrían registrar lluvias moderadas, además de actividad eléctrica y condiciones de viento que podrían superar los 45 kilómetros por hora en algunas regiones del norte y noroeste de la entidad.

En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima de 39 grados centígrados en Ciudad Juárez, una de las más altas del estado, mientras que Chihuahua capital alcanzará los 33 grados y Ojinaga los 37 grados.

La CEPC indicó que para el domingo continuará la presencia de lluvias en distintas zonas del territorio estatal, particularmente en municipios de la Sierra Tarahumara, donde se prevén precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes.

Además, se mantiene el pronóstico de ráfagas de viento que podrían generar tolvaneras en sectores del municipio de Ahumada, por lo que se recomendó extremar precauciones al conducir por carreteras de la región.

Para ese día, Ciudad Juárez registraría temperaturas entre los 26 y 36 grados centígrados, mientras que Chihuahua capital alcanzaría una máxima de 34 grados y Ojinaga nuevamente rondaría los 37 grados.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales, evitar cruzar arroyos o zonas inundadas durante las lluvias y tomar medidas preventivas ante las altas temperaturas, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, recomendaron mantenerse hidratados, limitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y resguardarse durante tormentas eléctricas o ráfagas intensas de viento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.