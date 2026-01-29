Advierte Francisco Sánchez riesgos a la libertad por control de datos biométricos

Publicidad - LB2 -

Diputado de Movimiento Ciudadano acusa que la CURP biométrica busca ampliar la vigilancia estatal

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, advirtió que la recopilación obligatoria de datos biométricos por parte del Gobierno federal representa un riesgo para la libertad y la vida privada de los ciudadanos, al considerar que podría derivar en un modelo de control estatal.

El legislador señaló que la exigencia de entregar información sensible como huellas dactilares y rasgos faciales no responde a fines de seguridad, sino a un esquema de vigilancia que permitiría al gobierno monitorear distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas.

“El régimen no quiere tus datos para cuidarte, los quiere para controlarlo todo. Quieren saber dónde estás, qué dices, con quién hablas y hasta cómo usas tu dinero. Eso no es seguridad: eso es una tecnodictadura”.

Sánchez Villegas sostuvo que el Gobierno federal pretende intervenir en la esfera privada de los ciudadanos, bajo el argumento de modernizar los sistemas de identificación, y alertó que la concentración de datos biométricos en manos del Estado podría abrir la puerta a abusos.

El diputado informó que desde el Congreso del Estado de Chihuahua su bancada impulsa acciones para frenar la implementación de la CURP biométrica, al considerar que la protección de los datos personales debe ser prioritaria frente a cualquier política de control.

“Un gobierno que fracasa en brindar seguridad quiere ahora espiarte. Un gobierno que no puede protegerte del crimen pretende vigilarte a ti”.

Finalmente, el coordinador de Movimiento Ciudadano reiteró que la discusión sobre el uso de datos biométricos debe centrarse en la defensa de los derechos y libertades, y no únicamente en criterios administrativos o tecnológicos.