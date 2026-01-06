Advierte Alfredo Chávez riesgos para la democracia por reforma electoral

Publicidad - LB2 -

El coordinador del PAN en el Congreso de Chihuahua señaló falta de claridad, debate público y posibles efectos en la representación política.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, advirtió que la reforma electoral impulsada desde el ámbito federal podría representar riesgos para la vida democrática del país, al no contar hasta ahora con un documento formal que permita conocer con precisión su alcance ni con un proceso de discusión amplio y transparente.

Al fijar la postura de las y los diputados locales del PAN, el legislador señaló que la ausencia de información clara y el formato limitado de los foros realizados hasta el momento generan preocupación, al tratarse de cambios que impactan directamente en las reglas de competencia política y en la representación ciudadana.

“Una reforma electoral no puede hacerse a espaldas de la gente ni para beneficiar a un solo grupo; debe fortalecer los derechos ciudadanos y la democracia desde lo local”, expresó Chávez Madrid.

El diputado alertó sobre la posibilidad de un “madruguete legislativo”, al considerar que una reforma de esta magnitud podría presentarse sin un debate previo auténtico que incluya a la ciudadanía, la academia y los sectores productivos. Subrayó que las reglas electorales no deben modificarse de manera unilateral, ya que definen el equilibrio democrático y la forma en que se ejerce el poder público.

Asimismo, Chávez Madrid señaló como uno de los principales focos de riesgo el posible debilitamiento de los mecanismos de representación proporcional, lo que, dijo, podría derivar en una mayor concentración del poder y en una reducción de la pluralidad en los órganos legislativos. En ese contexto, defendió la permanencia de los organismos electorales locales y del financiamiento público a los partidos políticos, al considerarlos instrumentos clave para garantizar equidad en la contienda electoral.

Ante la falta de definiciones claras a nivel federal, el coordinador panista indicó que el Congreso del Estado de Chihuahua mantendrá una postura de cautela frente a cualquier modificación en materia electoral, priorizando el análisis y la defensa de los principios democráticos.

Las declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa en el Comité Directivo Estatal del PAN, en la que Chávez Madrid estuvo acompañado por la presidenta del partido en Chihuahua, Daniela Álvarez, así como por las legisladoras federales Rocío González y Manque Granados.

