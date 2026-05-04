Impulsa Memo Ramírez obras públicas en el sur de Chihuahua con inversión superior a 13 millones

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El legislador encabezó el arranque de proyectos en El Tule, Huejotitán y Valle de Allende.

Valle de Allende, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local por el Distrito 21 y presidente del Congreso del Estado, Guillermo “Memo” Ramírez, encabezó el arranque de tres obras de infraestructura en municipios del sur de Chihuahua, como parte de gestiones realizadas ante el Gobierno estatal.

Las acciones contemplan una inversión global superior a 13.1 millones de pesos, destinada a proyectos de pavimentación en El Tule, Huejotitán y Valle de Allende, en respuesta a solicitudes planteadas por autoridades municipales y habitantes de la región.

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En el municipio de El Tule, se dio inicio a la pavimentación de la calle de entrada dos, ubicada en el Barrio de Jerusalén, con una inversión de 3.6 millones de pesos, en coordinación con el gobierno municipal.

En Huejotitán, los trabajos corresponden a la pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal en la localidad de Agua Caliente, con recursos por 5.2 millones de pesos, mientras que en Valle de Allende se arrancó la primera etapa de pavimentación de la calle Manzana, con una inversión de 4.1 millones de pesos.

“Seguimos trabajando en territorio, escuchando a la gente y gestionando soluciones reales. Estas obras son resultado del trabajo en equipo”

El legislador señaló que estos proyectos forman parte de los compromisos asumidos con las comunidades del distrito, con el objetivo de atender necesidades prioritarias en materia de infraestructura básica.

“Estas obras son resultado del compromiso de atender las necesidades más sentidas de la gente”

Los recursos fueron canalizados por el Gobierno del Estado directamente a los municipios para su ejecución, en un esquema orientado a fortalecer el desarrollo regional y mejorar las condiciones de movilidad y calidad de vida en estas localidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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