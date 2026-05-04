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Celebra diputada Rosana Díaz a niñas y niños del Distrito 4 en Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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Realizan festejos con actividades recreativas y entrega de regalos para conmemorar el Día de la Niñez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Rosana Díaz llevó a cabo festejos por el Día de la Niñez en el Distrito 4, donde niñas y niños participaron en actividades recreativas y convivencias familiares durante el fin de semana.

Las celebraciones incluyeron la entrega de alimentos como pizzas, jugos y pastel, en un ambiente orientado a fortalecer la convivencia comunitaria y el reconocimiento de la infancia en la sociedad.

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Como parte del evento, se realizaron dinámicas con show de botargas y entrega de regalos, entre los que destacaron muñecas, bicicletas, juegos de mesa y balones de fútbol.

“Siempre voy a estar del lado de la gente, desde cualquier trinchera, apoyando y llevando un poco de alegría a sus hogares”

La legisladora señaló que estas actividades buscan no solo celebrar a las niñas y niños, sino también reforzar el compromiso social con las familias juarenses.

Asimismo, destacó la importancia de generar espacios de esparcimiento que contribuyan al fortalecimiento del tejido social en la ciudad.

Finalmente, reiteró que continuará impulsando acciones orientadas al bienestar de la niñez y al desarrollo comunitario en Ciudad Juárez.

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