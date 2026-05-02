Exige Medina investigar presunta narcopolítica tras caso Sinaloa

Publicidad - LB2 -

El coordinador priista señaló que la separación de cargos debe acompañarse de investigaciones profundas y sin simulaciones.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, afirmó que la separación del cargo de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa debe ser el inicio de una investigación amplia sobre presunta infiltración del crimen organizado en estructuras públicas.

Medina sostuvo que la exigencia social no se limita a licencias o relevos temporales, sino que requiere revisar a funcionarios, operadores políticos y actores de gobierno que pudieran estar vinculados con organizaciones criminales.

“El país no puede seguir actuando únicamente cuando hay presión o llamados desde el extranjero”, expresó.

- Publicidad - HP1

El legislador chihuahuense señaló que durante años se han denunciado posibles nexos entre poder político y narcotráfico en distintas entidades del país, sin que las autoridades hayan actuado con profundidad, lo que atribuyó a conveniencias políticas.

También advirtió que cuando el crimen organizado sustituye funciones del Estado en regiones completas, el problema rebasa la seguridad pública y pone en riesgo la soberanía nacional.

“No basta con pedir licencias o renuncias estratégicas. Se requiere un compromiso real de la Fiscalía General de la República para investigar a fondo”, puntualizó.

Medina llamó a que la lucha contra la infiltración criminal en la política deje de ser selectiva, reactiva o partidista, y se convierta en una política de Estado basada en investigaciones sólidas, responsabilidades penales y rendición de cuentas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.