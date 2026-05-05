Presentará Francisco Sánchez libro “Populismo Maldito” en Chihuahua

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El diputado de Movimiento Ciudadano expondrá su obra el 7 de mayo en el Teatro de Cámara.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, anunció la presentación de su libro “Populismo Maldito”, en el que aborda los efectos políticos y sociales del populismo en México y América Latina.

El evento se llevará a cabo el próximo 7 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro de Cámara, donde el legislador compartirá los planteamientos centrales de su obra, enfocada en el análisis de los sistemas políticos contemporáneos.

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En el texto, Sánchez Villegas examina lo que define como mecanismos de control en regímenes populistas, así como sus implicaciones en las instituciones democráticas, la economía y la vida social.

“Populismo Maldito no es solo un libro, es una advertencia. Es el testimonio de una época en la que las libertades están siendo erosionadas”

El autor plantea además una ruta de acción dirigida a la ciudadanía, orientada a la defensa de las libertades y la participación activa en la vida pública, frente a lo que considera riesgos para el orden democrático.

“El populismo no llega para gobernar, llega para someter”

La presentación forma parte de las actividades públicas del legislador, quien ha mantenido una postura crítica frente a este fenómeno político, al tiempo que promueve el debate sobre el rumbo institucional del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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