Acusa Xóchitl Contreras intento de desviar atención tras operativo en Morelos

Publicidad - LB2 -

Diputada del PAN destaca desmantelamiento de narcolaboratorio y cuestiona enfoque de Morena.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras Herrera, acusó a Morena de desviar la atención del desmantelamiento de un complejo de producción de drogas sintéticas en la sierra de Chihuahua, al centrar el debate en temas políticos y no en los resultados en materia de seguridad.

Durante su intervención en el Congreso del Estado, la legisladora calificó el operativo como un hecho relevante a nivel nacional, al tratarse de uno de los mayores aseguramientos de este tipo de infraestructura en el país.

“Lo que esta Soberanía debería estar discutiendo hoy… es el desmantelamiento del narcolaboratorio de metanfetaminas más grande jamás detectado en México”, expresó.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con lo expuesto, entre el 17 y 18 de abril autoridades estatales, en coordinación con instancias federales, ubicaron y destruyeron seis laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos, con capacidad estimada de producción de hasta 2.8 toneladas de droga sintética.

La diputada señaló que estos resultados derivan de meses de trabajo de inteligencia y coordinación institucional, lo que —afirmó— contrasta con la narrativa impulsada por actores políticos que han enfocado la discusión en la presunta participación de agentes extranjeros.

“No hubo abrazos […] hubo trabajo policial, hubo inteligencia […] y hubo resultados”, sostuvo.

Contreras Herrera también cuestionó la intención de llevar a comparecencia a la gobernadora María Eugenia Campos, al considerar que se trata de un tema que corresponde al ámbito federal, particularmente en materia de seguridad nacional.

Asimismo, señaló que en momentos previos de crisis en la región serrana no hubo posicionamientos similares por parte de Morena, lo que, dijo, evidencia un cambio en el enfoque del debate.

La legisladora planteó que la discusión debe centrarse en los resultados obtenidos y en el impacto en la seguridad de la población.

Finalmente, reiteró que el objetivo del Gobierno del Estado es fortalecer la seguridad y proteger a las familias, al tiempo que llamó a evitar la politización del tema y priorizar el combate al crimen organizado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.