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Defiende Alfredo Chávez operativo en Morelos y pide evitar politización del tema

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Coordinador del PAN llama a priorizar resultados en seguridad sobre el debate político.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, respaldó el operativo realizado en el municipio de Morelos, donde fueron asegurados y destruidos laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, y pidió que el debate público se centre en los resultados en materia de seguridad.

Desde tribuna del Congreso del Estado, el legislador señaló que, si bien deben aclararse aspectos relacionados con la presencia de actores extranjeros, esto no debe restar importancia a las acciones emprendidas contra el crimen organizado.

“La gente afuera quiere acciones, no discursos patrioteros, quiere acciones de de veras”, afirmó.

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Chávez Madrid destacó la participación de autoridades estatales y federales, incluyendo la Fiscalía General del Estado, la Agencia Estatal de Investigación y el Ejército Mexicano, al considerar que actuaron de manera coordinada frente a un problema que impacta directamente a la población.

El diputado también expresó su respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, al señalar que en Chihuahua existen instituciones que enfrentan la problemática de seguridad con acciones concretas.

Subrayó que el debate no debe desviar la atención del combate al crimen organizado ni debilitar la coordinación entre autoridades.

Asimismo, advirtió que la discusión política no debe anteponerse a la necesidad de garantizar seguridad a las familias, en un contexto donde el crimen organizado representa uno de los principales retos en la entidad.

El posicionamiento se da en medio de la controversia generada por los operativos recientes en la sierra de Chihuahua, que han abierto un debate sobre seguridad, soberanía y cooperación internacional.

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