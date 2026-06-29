Acusa Maru Campos nuevas denuncias contra Andrea Chávez y Ariadna Montiel por presunta venta de predios en la Sierra Tarahumara

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La gobernadora afirmó que las acusaciones se relacionan con terrenos ubicados en una zona de reserva ecológica y serán revisadas por las autoridades competentes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos dio a conocer la existencia de nuevas denuncias contra la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño y la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, por la presunta comercialización de terrenos ubicados en una zona considerada reserva ecológica en la Sierra Tarahumara.

La mandataria estatal señaló que estas denuncias se suman a otros expedientes promovidos previamente por representantes de comunidades indígenas de la región serrana y aseguró que las autoridades competentes deberán dar seguimiento a las investigaciones.

“No solamente están ellas contentas con aliarse con el crimen organizado y con el narcotráfico que sabemos qué hace mucho daño a nuestras familias en Chihuahua, sino que, además, están acabando con nuestros recursos naturales”.

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Campos sostuvo que las nuevas acusaciones están relacionadas con la presunta venta irregular de predios en una zona de valor ambiental, aunque no presentó detalles adicionales sobre las carpetas de investigación ni las pruebas que sustentan los señalamientos.

Como antecedente, recordó que días atrás el presidente del Supremo Consejo de la Tarahumara, Enoel Carrasco Jordán, presentó una denuncia contra Andrea Chávez, en la que también se incluyen acusaciones por presunto uso de recursos de procedencia ilícita para la compra de votos y supuesta facilitación u omisión para el establecimiento de laboratorios clandestinos de fentanilo en zonas cercanas a terrenos comunales.

Las denuncias deberán ser analizadas por la Fiscalía General del Estado y por las instancias federales competentes, que determinarán la procedencia de las investigaciones conforme a los elementos aportados por los denunciantes.

Hasta el momento, Andrea Chávez y Ariadna Montiel no han emitido un posicionamiento público conjunto sobre las nuevas acusaciones, por lo que se mantiene pendiente su respuesta mientras continúan los procedimientos legales correspondientes.