Acusa diputado de MC presunta injerencia extranjera en el gobierno federal

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Francisco Sánchez advierte riesgos para la soberanía y cuestiona uso de recursos públicos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, denunció una presunta injerencia de actores extranjeros en el gobierno federal, lo que, afirmó, representa una vulneración a la soberanía nacional.

El legislador señaló que existen indicios de participación de intereses externos en la vida política del país, situación que —dijo— podría contravenir principios establecidos en la Constitución y afectar la autonomía del Estado mexicano.

“No podemos permitir que intereses ajenos a México influyan en las decisiones de nuestro país”.

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Sánchez Villegas cuestionó que, mientras desde el discurso oficial se enfatiza la defensa de la soberanía, en la práctica se permita la intervención de actores extranjeros en la toma de decisiones.

Asimismo, advirtió que esta situación podría implicar el uso de recursos públicos para sostener dinámicas que, a su juicio, no responden a los intereses nacionales.

“México debe ser gobernado por y para los mexicanos, sin interferencias de ningún tipo”.

El diputado hizo un llamado a reforzar el marco institucional y a garantizar que cualquier relación o colaboración internacional se realice bajo los principios de legalidad y respeto a la soberanía.

Sus declaraciones se dan en un contexto de debate público sobre los alcances de la cooperación internacional en materia de seguridad y gobernanza, tema que ha generado posicionamientos encontrados entre distintos actores políticos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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