Aclara Xóchitl Contreras que no propone eliminar engomado ecológico y plantea frenar cobros excesivos

La diputada sostiene que su iniciativa busca topes justos y mayor transparencia en el programa ambiental.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Xóchitl Contreras rechazó haber propuesto la eliminación del engomado ecológico y afirmó que su iniciativa legislativa tiene como objetivo establecer límites claros a los costos y sanciones, así como frenar abusos y cobros excesivos que, aseguró, afectan a las familias juarenses.

La legisladora señaló que existe una campaña de desinformación que atribuye erróneamente a su propuesta la disminución en las verificaciones vehiculares, cuando —dijo— el problema radica en un programa costoso, recaudatorio y poco transparente. Precisó que la iniciativa plantea topar el costo del engomado en una UMA y la multa por no portarlo en tres UMAS, sin eliminar el requisito.

“Nunca se ha propuesto eliminar el engomado ecológico. Afirmar lo contrario es mentirle a los juarenses”, sostuvo.

Contreras expuso que en 2025 se verificaron alrededor de 232 mil vehículos de un padrón que supera los 800 mil, y que la meta municipal reconocida fue de 250 mil, lo que dejó a una amplia mayoría fuera del programa. Añadió que para 2026 se prevé la entrega de solo 100 mil engomados, lo que implicaría una reducción significativa de ingresos sin que exista evidencia de beneficios ambientales tangibles.

La diputada enfatizó que el desinterés ciudadano no deriva de su iniciativa, sino de la falta de confianza en un esquema que no transparenta el destino de los recursos ni los vincula con acciones reales de calidad del aire, educación ambiental o mitigación de emisiones.

“La gente dejó de cumplir porque está cansada de abusos, no por desinformación”, afirmó.

Finalmente, llamó a las autoridades municipales a revisar el contenido de la iniciativa, reiteró que no elimina el engomado, y defendió que el programa puede mejorar con reglas justas, costos razonables y uso correcto de los recursos, para que cumpla su propósito ambiental sin convertirse en un mecanismo de castigo o recaudación.

