Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 8, 2026 | 17:05
    InicioEn la Salud

    Llama Salud Municipal a reforzar prevención ante temporada de enfermedades respiratorias

    En la Salud

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Autoridades exhortan a mantener medidas básicas de higiene y acudir al médico ante síntomas de gravedad.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante el descenso de temperaturas propio de la temporada invernal, la Dirección de Salud Municipal exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias, que tienden a incrementarse durante estos meses.

    La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, subrayó la importancia de hábitos básicos pero efectivos, como el lavado correcto de manos durante al menos 20 segundos, evitar la automedicación y suspender los saludos de beso y mano, prácticas que facilitan la propagación de virus respiratorios.

    - Publicidad - HP1

    Indicó que, cuando no se cuente con agua y jabón, se recomienda el uso de gel antibacterial con al menos 70 por ciento de alcohol, como una medida complementaria de higiene.

    Asimismo, recordó que al estornudar o toser se debe cubrir la nariz y la boca con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable, el cual debe tirarse de inmediato, seguido de un lavado adecuado de manos. En casos de síntomas leves, recomendó permanecer en casa para evitar contagios innecesarios.

    Para las personas con enfermedades crónicas degenerativas, Santana Fernández aconsejó no suspender tratamientos médicos, mantener un control metabólico adecuado, llevar una alimentación saludable y continuar con la actividad física indicada por el personal de salud.

    En el ámbito laboral, la Dirección de Salud Municipal llamó a los centros de trabajo a difundir información oficial sobre medidas preventivas, síntomas y criterios para acudir a las Unidades de Medicina Familiar, además de evitar que personas con síntomas respiratorios permanezcan en sus áreas de trabajo y garantizar la confidencialidad de los casos.

    Finalmente, la funcionaria advirtió que, ante la presencia de fiebre alta, dificultad para respirar, dolor o ruidos en el pecho, es indispensable acudir de inmediato a la clínica más cercana, evitar la automedicación y seguir las indicaciones médicas.

    Para fortalecer el sistema inmunológico, recomendó una alimentación balanceada que incluya verduras y frutas en cada comida, especialmente cítricos como naranja, mandarina, toronja, limón y guayaba, que aportan nutrientes esenciales durante la temporada invernal.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Plumas

    Cuando los políticos dirimían sus diferencias a balazos

    “Usted ni me salude”, respondió Rodrigo M. Quevedo, quien fue gobernador de Chihuahua de...
    Orbe

    Trump cambia de jefe de campaña

    El presidente Donald Trump remplazó a su jefe de campaña, Brad Parscale, en un...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.