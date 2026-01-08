Llama Salud Municipal a reforzar prevención ante temporada de enfermedades respiratorias

Publicidad - LB2 -

Autoridades exhortan a mantener medidas básicas de higiene y acudir al médico ante síntomas de gravedad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante el descenso de temperaturas propio de la temporada invernal, la Dirección de Salud Municipal exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias, que tienden a incrementarse durante estos meses.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, subrayó la importancia de hábitos básicos pero efectivos, como el lavado correcto de manos durante al menos 20 segundos, evitar la automedicación y suspender los saludos de beso y mano, prácticas que facilitan la propagación de virus respiratorios.

- Publicidad - HP1

Indicó que, cuando no se cuente con agua y jabón, se recomienda el uso de gel antibacterial con al menos 70 por ciento de alcohol, como una medida complementaria de higiene.

Asimismo, recordó que al estornudar o toser se debe cubrir la nariz y la boca con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable, el cual debe tirarse de inmediato, seguido de un lavado adecuado de manos. En casos de síntomas leves, recomendó permanecer en casa para evitar contagios innecesarios.

Para las personas con enfermedades crónicas degenerativas, Santana Fernández aconsejó no suspender tratamientos médicos, mantener un control metabólico adecuado, llevar una alimentación saludable y continuar con la actividad física indicada por el personal de salud.

En el ámbito laboral, la Dirección de Salud Municipal llamó a los centros de trabajo a difundir información oficial sobre medidas preventivas, síntomas y criterios para acudir a las Unidades de Medicina Familiar, además de evitar que personas con síntomas respiratorios permanezcan en sus áreas de trabajo y garantizar la confidencialidad de los casos.

Finalmente, la funcionaria advirtió que, ante la presencia de fiebre alta, dificultad para respirar, dolor o ruidos en el pecho, es indispensable acudir de inmediato a la clínica más cercana, evitar la automedicación y seguir las indicaciones médicas.

Para fortalecer el sistema inmunológico, recomendó una alimentación balanceada que incluya verduras y frutas en cada comida, especialmente cítricos como naranja, mandarina, toronja, limón y guayaba, que aportan nutrientes esenciales durante la temporada invernal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.