Llama Salud Municipal a informarse sobre el trastorno bipolar

Publicidad - LB2 -

Buscan reducir estigmas y promover atención oportuna en el Día Mundial del Trastorno Bipolar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal exhortó a la población a informarse sobre el trastorno bipolar, en el marco del Día Mundial de esta condición, con el objetivo de reducir la desinformación y el estigma social.

La titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, explicó que este trastorno afecta los mecanismos que regulan el estado de ánimo, provocando cambios que pueden impactar la vida diaria de quienes lo padecen.

“El trastorno bipolar es una condición que afecta los mecanismos que regulan el estado de ánimo”.

- Publicidad - HP1

Detalló que la enfermedad se caracteriza por la alternancia entre episodios maníacos —con estados emocionales elevados— y episodios depresivos, aunque en algunos casos pueden presentarse únicamente fases de manía.

Además de los cambios emocionales, las personas pueden experimentar variaciones en su energía, actividad y concentración, así como alteraciones en el sueño.

La funcionaria señaló que durante los episodios maníacos es común observar hiperactividad, verborrea, irritabilidad, autoestima elevada y menor necesidad de dormir, mientras que en fases depresivas predominan la tristeza profunda y la pérdida de interés.

“El término bipolar suele utilizarse de manera cotidiana sin conocer su verdadero significado”.

Indicó que este uso inadecuado del concepto contribuye a la estigmatización de quienes viven con este padecimiento, el cual puede presentarse de forma crónica o en episodios a lo largo del tiempo.

Entre las principales señales de alerta destacan cambios drásticos en el estado de ánimo, periodos de alta energía o irritabilidad, así como alteraciones en el sueño, por lo que se recomienda buscar atención profesional ante cualquier síntoma.

Finalmente, la Dirección de Salud Municipal subrayó que el trastorno bipolar tiene tratamiento, y con atención adecuada las personas pueden llevar una vida plena, por lo que invitó a la ciudadanía a informarse y apoyar a quienes lo padecen.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.