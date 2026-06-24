Exhorta Salud Municipal a prevenir intoxicaciones alimentarias por altas temperaturas

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Autoridades recomiendan reforzar medidas de higiene y conservación de alimentos para evitar enfermedades gastrointestinales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante las elevadas temperaturas que se registran en la ciudad durante la temporada de verano, la Dirección de Salud Municipal llamó a la población a reforzar las medidas de higiene, preparación y conservación de alimentos para prevenir enfermedades gastrointestinales e intoxicaciones alimentarias.

La dependencia advirtió que el calor acelera la descomposición de los alimentos y favorece la proliferación de microorganismos que pueden provocar padecimientos como diarrea, vómito, dolor abdominal y fiebre, especialmente cuando no se mantienen condiciones adecuadas de refrigeración y limpieza.

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La directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, señaló que durante esta época del año resulta fundamental extremar cuidados en el almacenamiento y manejo de productos alimenticios para proteger la salud de las familias.

“Las altas temperaturas aceleran el deterioro de los alimentos, por lo que es importante mantener una correcta higiene en la cocina, refrigerar oportunamente los productos perecederos y evitar consumir alimentos que hayan permanecido por mucho tiempo a temperatura ambiente”, expresó.

Entre las recomendaciones emitidas por la dependencia se encuentra adquirir únicamente los alimentos necesarios, refrigerar de inmediato los productos perecederos y verificar que los equipos de refrigeración operen a una temperatura de cuatro grados centígrados o menos.

Asimismo, se aconseja lavar y desinfectar adecuadamente frutas y verduras, mantener separados los alimentos crudos de los cocidos para evitar contaminación cruzada y cocinar completamente carnes, pescados y mariscos antes de consumirlos.

La Dirección de Salud Municipal también recomendó evitar dejar alimentos preparados a temperatura ambiente por más de dos horas, además de almacenarlos en recipientes limpios y cerrados cuando sean preparados con anticipación.

De igual manera, exhortó a la ciudadanía a evitar el consumo de alimentos en la vía pública cuando no existan condiciones visibles de higiene o refrigeración adecuadas, ya que esto incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales.

La dependencia destacó que la prevención comienza en el hogar y subrayó que la aplicación de medidas básicas de higiene puede reducir significativamente los riesgos asociados al consumo de alimentos en mal estado.

Finalmente, las autoridades recomendaron acudir a una unidad médica en caso de presentar síntomas como diarrea, vómito, dolor abdominal o fiebre, evitando la automedicación para recibir atención y tratamiento oportunos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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