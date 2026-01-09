Exhorta Salud Municipal a prevenir enfermedades respiratorias ante bajas temperaturas

Publicidad - LB2 -

Autoridades llaman a proteger a población vulnerable y evitar riesgos por uso inadecuado de calefactores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante las bajas temperaturas registradas en la ciudad, la Dirección de Salud Municipal exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para protegerse del frío y reducir el riesgo de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, señaló que es fundamental salir de casa bien abrigados y mantener especial cuidado con niñas, niños y personas adultas mayores, considerados los sectores más vulnerables ante los cambios bruscos de temperatura.

- Publicidad - HP1

En el caso de la población infantil, la funcionaria subrayó la importancia de contar con el esquema de vacunación completo, como una de las principales medidas de prevención.

Entre las recomendaciones emitidas, destacó el llamado “método de la cebolla”, que consiste en vestirse con varias capas de ropa para conservar el calor corporal y facilitar la adaptación a los cambios de temperatura a lo largo del día.

Asimismo, aconsejó evitar el uso de doble calcetín, ya que puede afectar la circulación, y optar por calcetines de lana, además de proteger adecuadamente rostro, cabeza, manos y orejas.

Santana Fernández también recomendó consumir líquidos calientes, mantener una hidratación adecuada y aumentar el consumo de frutas y verduras ricas en vitamina C, como naranja, limón, guayaba, fresas, pimientos y brócoli.

En materia de seguridad, pidió cubrir boca y nariz al salir de espacios cerrados, evitar cambios bruscos de temperatura y utilizar la calefacción de manera moderada. En caso de emplear calefactores, hornos o chimeneas, insistió en mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados.

Finalmente, la directora de Salud Municipal reiteró la importancia de proteger a menores de cinco años, personas mayores, apoyar a quienes se encuentran en situación de calle y cuidar a las mascotas, al ser también vulnerables al frío, además de acudir al médico ante cualquier síntoma de resfriado y evitar la automedicación para prevenir complicaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.