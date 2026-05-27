Dormir entre siete y ocho horas ayuda a ralentizar el envejecimiento, revela estudio internacional

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Investigadores analizaron datos de miles de personas y detectaron que dormir demasiado o muy poco se relaciona con un deterioro biológico más acelerado

Ciudad de México (ADN/Staff) – Dormir entre siete y ocho horas por noche podría ser el rango ideal para mantener un envejecimiento biológico más saludable, de acuerdo con un estudio realizado por investigadores que analizaron información del UK Biobank, una de las bases de datos médicas más amplias del mundo.

La investigación, retomada por especialistas en medicina del sueño y envejecimiento, encontró que las personas que descansan dentro de un rango promedio de entre 6.4 y 7.8 horas presentan mejores indicadores de salud física y cerebral, mientras que dormir menos o más tiempo se relaciona con un envejecimiento más acelerado.

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Los investigadores detectaron además diferencias entre hombres y mujeres respecto al tiempo óptimo de descanso.

En uno de los relojes biológicos evaluados durante el estudio, los hombres mostraron mejores resultados con un promedio de 7.7 horas de sueño por noche, mientras que las mujeres registraron menor envejecimiento cerebral con alrededor de 7.82 horas.

“Las mujeres parecen funcionar mejor con un poco más de sueño”, explicó Marie-Pierre St-Onge, especialista en medicina del sueño involucrada en el análisis.

Los expertos consideran que esta diferencia podría estar relacionada con factores hormonales, fisiológicos y sociales.

El estudio fue elaborado utilizando información de participantes del UK Biobank, una plataforma científica del Reino Unido que concentra datos médicos, genéticos y de hábitos de vida de cientos de miles de personas.

Especialistas consultados señalaron que la calidad del sueño es tan importante como la cantidad de horas dormidas.

Entre las recomendaciones para mejorar el descanso se encuentra recibir exposición a la luz natural durante los primeros minutos después de despertar, mantener horarios constantes y evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir.

“Eso es muy importante porque ayuda a regular el ritmo circadiano”, señaló Ana Krieger, directora médica del Centro de Medicina del Sueño de Weill Cornell.

Aunque el hallazgo sobre dormir más de ocho horas llamó la atención de los investigadores, aclararon que esto no significa necesariamente que el exceso de sueño cause directamente envejecimiento acelerado.

En algunos casos, enfermedades físicas o trastornos como la depresión pueden provocar que las personas duerman más tiempo, lo que dificulta establecer una relación causal absoluta.

Los especialistas insistieron en que las necesidades de descanso varían entre personas y que el objetivo principal debe ser alcanzar un sueño reparador y constante.

Además, recomendaron observar señales como somnolencia diurna, fatiga persistente o dificultades para concentrarse como posibles indicadores de un descanso insuficiente o de mala calidad.

La investigación subraya que dormir adecuadamente sigue siendo uno de los factores más importantes para conservar la salud física, mental y cognitiva a largo plazo.

“No hay nada mejor para un paciente que una buena noche de sueño”, concluyó el especialista Mark Lachs.