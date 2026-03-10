Llama Salud estatal a reforzar medidas para prevenir enfermedades respiratorias

Publicidad - LB2 -

Autoridades reportan más de 95 mil infecciones respiratorias en lo que va del año en Chihuahua.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Estado exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas contra enfermedades respiratorias, con el objetivo de reducir contagios y evitar complicaciones en la salud, especialmente durante la temporada actual.

La dependencia señaló que acciones básicas de higiene y prevención pueden contribuir significativamente a disminuir la incidencia de estos padecimientos, entre ellas lavarse las manos de manera frecuente, cubrir boca y nariz al toser o estornudar, evitar cambios bruscos de temperatura y utilizar cubreboca en caso de presentar síntomas respiratorios.

De acuerdo con el reporte epidemiológico estatal, del 1 de enero al 8 de marzo de 2026 se han confirmado 6 casos de COVID-19 y 42 de influenza en diversos municipios de Chihuahua.

En ese mismo periodo también se han registrado 2 mil 794 casos de neumonía y bronconeumonía, con mayor incidencia en los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Delicias y Camargo.

Además, la Secretaría de Salud informó que se han contabilizado 95 mil 943 casos de infecciones respiratorias agudas en todo el estado, siendo Juárez y Chihuahua los municipios con mayor número de reportes, seguidos por Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Camargo y Delicias.

Las autoridades sanitarias enfatizaron que la prevención y la atención médica oportuna son fundamentales, particularmente en niñas y niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes pueden presentar mayores riesgos ante este tipo de padecimientos.

Finalmente, la dependencia indicó que mantiene vigilancia epidemiológica permanente y reiteró el llamado a la población a no automedicarse y acudir a consulta médica en caso de presentar síntomas persistentes para recibir diagnóstico y tratamiento adecuados.

