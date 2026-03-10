InicioEn la Salud

Llama Salud estatal a reforzar medidas para prevenir enfermedades respiratorias

En la Salud

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Autoridades reportan más de 95 mil infecciones respiratorias en lo que va del año en Chihuahua.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Estado exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas contra enfermedades respiratorias, con el objetivo de reducir contagios y evitar complicaciones en la salud, especialmente durante la temporada actual.

La dependencia señaló que acciones básicas de higiene y prevención pueden contribuir significativamente a disminuir la incidencia de estos padecimientos, entre ellas lavarse las manos de manera frecuente, cubrir boca y nariz al toser o estornudar, evitar cambios bruscos de temperatura y utilizar cubreboca en caso de presentar síntomas respiratorios.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el reporte epidemiológico estatal, del 1 de enero al 8 de marzo de 2026 se han confirmado 6 casos de COVID-19 y 42 de influenza en diversos municipios de Chihuahua.

En ese mismo periodo también se han registrado 2 mil 794 casos de neumonía y bronconeumonía, con mayor incidencia en los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Delicias y Camargo.

Además, la Secretaría de Salud informó que se han contabilizado 95 mil 943 casos de infecciones respiratorias agudas en todo el estado, siendo Juárez y Chihuahua los municipios con mayor número de reportes, seguidos por Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Camargo y Delicias.

Las autoridades sanitarias enfatizaron que la prevención y la atención médica oportuna son fundamentales, particularmente en niñas y niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes pueden presentar mayores riesgos ante este tipo de padecimientos.

Finalmente, la dependencia indicó que mantiene vigilancia epidemiológica permanente y reiteró el llamado a la población a no automedicarse y acudir a consulta médica en caso de presentar síntomas persistentes para recibir diagnóstico y tratamiento adecuados.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

En la Salud

Son ya 880 casos confirmados de COVID-19 y 159 fallecimientos en el estado

Son 29 los municipios con presencia de la enfermedad y se tienen 508 sospechosos;...
Juárez / El Paso

Reciben adultos mayores chalecos invernales

Brigadas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Juárez (DIF) continuaron...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto