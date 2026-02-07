Promueve Salud Municipal lavado correcto de manos como medida clave de salud pública

Publicidad - LB2 -

La autoridad sanitaria destaca que es una práctica simple y efectiva para prevenir infecciones respiratorias y gastrointestinales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal reiteró el llamado a la comunidad juarense a reforzar el lavado correcto de manos, al considerarlo uno de los hábitos más simples y eficaces para la prevención de enfermedades y la protección de la salud pública.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, señaló que lavarse las manos de manera regular con agua y jabón reduce de forma significativa la propagación de infecciones, en particular las respiratorias y gastrointestinales, que representan una de las principales causas de atención médica evitable.

“Es una acción cotidiana que muchas veces se subestima, pero que tiene un impacto directo en la salud pública”, subrayó la funcionaria.

El Gobierno Municipal indicó que se suma a las acciones de concientización para promover este hábito entre niñas, niños, jóvenes y adultos, al tratarse de una práctica accesible, económica y con respaldo científico como barrera efectiva contra virus y bacterias.

De acuerdo con los lineamientos sanitarios internacionales, el lavado de manos debe realizarse durante 40 a 60 segundos, utilizando agua y jabón, asegurando la limpieza de palmas, dorso, espacios entre los dedos, pulgares y uñas, además de un secado adecuado con toalla desechable para evitar la recontaminación.

Salud Municipal destacó que la aplicación correcta de esta técnica disminuye el riesgo de infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas, las cuales generan altos índices de ausentismo escolar y laboral.

Asimismo, se recordó que la higiene de manos es indispensable antes, durante y después de preparar alimentos; antes de comer; después de usar el sanitario; tras toser, estornudar o sonarse la nariz; luego de tocar animales; y al cuidar personas enfermas o entrar en contacto con superficies potencialmente contaminadas.

Cuando no se dispone de agua y jabón, la dependencia señaló que el uso de alcohol en gel con una concentración de entre 60 y 80 por ciento es una alternativa válida y efectiva.

La Dirección de Salud Municipal enfatizó que la constancia en pequeños hábitos preventivos puede marcar una diferencia significativa en la salud colectiva, contribuyendo a una ciudad más sana y con menor carga de enfermedades prevenibles.

