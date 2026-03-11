Advierte Salud Municipal riesgos por consumo excesivo de bebidas azucaradas

Publicidad - LB2 -

Autoridades llaman a priorizar el consumo de agua simple para prevenir enfermedades crónicas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal hizo un llamado a la población para reducir el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar y optar por alternativas más saludables como el agua simple, con el objetivo de promover hábitos de vida que contribuyan a prevenir enfermedades.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, explicó que el consumo excesivo de azúcar se ha relacionado con diversos problemas de salud que afectan la calidad de vida, entre ellos obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y caries dental.

La funcionaria señaló que la ingesta frecuente de bebidas azucaradas puede generar efectos negativos en el organismo, ya que se asocia con padecimientos como sobrepeso, resistencia a la insulina, hipertensión, hipertrigliceridemia y dislipidemia, además de otras enfermedades crónicas no transmisibles.

Explicó que muchos de estos productos contienen azúcares añadidos como sacarosa, maltosa, jarabe de alta fructosa, jarabe de azúcar de caña, dextrosa y azúcar invertido, ingredientes comunes en refrescos, jugos industrializados, bebidas deportivas y aguas saborizadas.

Santana Fernández destacó que el agua es el principal componente del cuerpo humano, ya que al momento del nacimiento el organismo está conformado entre 75 y 85 por ciento de agua, porcentaje que disminuye con la edad hasta situarse aproximadamente entre 60 y 70 por ciento en la etapa adulta, dependiendo de las características de cada persona.

Asimismo, explicó que entre el 20 y 30 por ciento de la ingesta diaria de agua proviene de los alimentos, mientras que entre el 70 y 80 por ciento se obtiene a través de las bebidas, por lo que resulta fundamental elegir adecuadamente qué se consume.

No todas las bebidas aportan beneficios a la salud, por lo que es importante revisar las etiquetas para identificar los tipos y cantidades de azúcar que contienen.

Para orientar a la población, la Secretaría de Salud elaboró el material informativo “La Jarra del Buen Beber”, herramienta similar al “Plato del Bien Comer”, que clasifica las bebidas en seis niveles de acuerdo con la cantidad recomendada para su consumo diario.

En esta clasificación, el nivel uno corresponde al agua potable natural, con una recomendación de seis a ocho vasos al día, mientras que los niveles cinco y seis incluyen jugos, bebidas deportivas, refrescos y aguas de sabor, cuyo consumo recomendado es de cero a medio vaso diario.

