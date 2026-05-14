Unión Europea abrirá mercado agroalimentario a México tras firma de nuevo acuerdo comercial

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El acuerdo modernizado permitirá acceso inmediato al mercado europeo y busca elevar 50% las exportaciones mexicanas hacia 2030

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Unión Europea abrirá de manera inmediata su mercado agroalimentario a productos mexicanos como parte del nuevo acuerdo comercial que será firmado la próxima semana entre ambas partes, informó la Secretaría de Economía.

La dependencia federal señaló que la desgravación permitirá ampliar las oportunidades para empresas y productores mexicanos dentro de un mercado conformado por aproximadamente 450 millones de consumidores europeos.

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Además del sector agroalimentario, el acuerdo contempla nuevas aperturas en el ámbito manufacturero, por lo que la Secretaría de Economía proyecta incrementar en 50 por ciento las exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea para el año 2030.

La firma del Acuerdo Global Modernizado está prevista para el próximo 22 de mayo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Posteriormente deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo, los congresos de los 27 países miembros y el Senado mexicano.

De manera paralela, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, firmará con el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, un acuerdo comercial interino que permitirá la entrada en vigor inmediata de diversas disposiciones comerciales.

La apertura del mercado europeo representa una de las mayores oportunidades recientes para el sector agroexportador mexicano, particularmente para productores agrícolas, agroindustriales y empresas exportadoras interesadas en ampliar su presencia internacional.

El nuevo acuerdo comercial forma parte de la estrategia del gobierno mexicano para diversificar mercados y fortalecer el intercambio económico con regiones distintas a América del Norte.