Confirma Sheinbaum salida de Tatiana Clouthier del IMME rumbo a Nuevo León

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Presidenta asegura que la exfuncionaria dejó el cargo para participar en el proceso electoral de 2027

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Tatiana Clouthier del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), luego de que la exfuncionaria presentara su renuncia para incorporarse a actividades políticas en Nuevo León rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que Clouthier ya le había comunicado previamente su decisión de dejar el cargo.

“Tatiana ya me había enviado su renuncia. Ella deja el cargo al frente del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior”

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Sheinbaum destacó el desempeño de la exsecretaria de Economía al frente del organismo, particularmente en las tareas de vinculación con comunidades mexicanas radicadas en Estados Unidos y otros países.

La presidenta recordó que previamente estableció como criterio que cualquier integrante del gobierno interesado en competir electoralmente en 2027 debía separarse de sus funciones públicas.

“Toda persona que quiera participar en el proceso electoral de 2027 debe dejar su cargo”

Ante cuestionamientos sobre si la renuncia ya había sido aceptada formalmente, Sheinbaum respondió que la separación del cargo ocurrió desde el día anterior.

Además, la mandataria dedicó un reconocimiento público a Clouthier, a quien calificó como una figura destacada dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.

“Tatiana es una mujer extraordinaria. En el buen sentido de la palabra, es una mujer excepcional”