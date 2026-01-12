Será Ciudad Juárez sede de seis estatales rumbo a los Juegos Conade 2026

Publicidad - LB2 -

Artes marciales, deportes de conjunto y disciplinas individuales concentrarán actividad deportiva en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez será sede de seis fases estatales de los Juegos Conade 2026, al albergar las competencias de taekwondo, judo, basquetbol, tiro con arco, rodeo y escalada, como parte del proceso selectivo rumbo a la etapa nacional, informó la autoridad deportiva.

Entre las disciplinas programadas destaca el taekwondo, que se desarrollará en dos seriales. El primero se realizará el 24 de enero, con pruebas de combate y poomsae, mientras que la gran final tendrá lugar el 21 de febrero, donde se definirá la Selección Chihuahua que representará al estado en los Juegos Nacionales Conade 2026.

- Publicidad - HP1

Las competencias de judo se llevarán a cabo del 30 de enero al 1 de febrero, concentrando a atletas de distintos municipios que buscarán su clasificación estatal. Posteriormente, el basquetbol se disputará del 12 al 15 de febrero, con la participación de equipos en las diferentes categorías convocadas.

En lo que respecta al tiro con arco, las actividades se desarrollarán del 20 al 22 de febrero en el Estadio 20 de Noviembre, uno de los espacios deportivos emblemáticos de la ciudad, que será adaptado para cumplir con los requerimientos técnicos de la disciplina.

La escalada deportiva tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo, disciplina que en los últimos años ha registrado un crecimiento sostenido entre atletas juveniles, consolidándose como parte del programa competitivo estatal.

Finalmente, el rodeo celebrará su segunda etapa el 21 de febrero, donde jinetes y amazonas buscarán sumar puntos para ubicarse en los primeros lugares del ranking y asegurar su lugar en el selectivo estatal.

Con esta agenda, Ciudad Juárez se consolida como uno de los principales polos deportivos del estado, al concentrar competencias clave del proceso Conade y generar actividad deportiva, económica y social en la región fronteriza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.