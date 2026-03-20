Reunirá carrera Trote 21 a más de 500 participantes en Ciudad Juárez

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El evento busca promover la inclusión en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Más de 500 personas participarán este sábado en la primera edición de la carrera-caminata Trote 21, organizada en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, con el objetivo de fomentar la inclusión y la convivencia comunitaria.

La actividad se llevará a cabo a partir de las 7:30 de la mañana, con salida y meta frente al Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, punto desde donde iniciará el recorrido por avenidas cercanas.

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El trayecto contempla un circuito que avanzará hacia la avenida De las Américas, continuará por la calle Tarzán y regresará por la Costa Rica, para concluir en el mismo punto de partida.

La organizadora del evento, Gabriela Correa, señaló que la respuesta ciudadana ha superado las expectativas iniciales, al proyectarse una asistencia que rebasa ampliamente la meta original de participantes.

“Se contempla superar la meta inicial de 200 corredores, ya que hasta el momento se proyecta la asistencia de más de 500 participantes”.

Indicó que las personas registradas podrán participar en la rifa de bicicletas y otros obsequios donados por patrocinadores, como parte de las estrategias para incentivar la participación.

Como parte del mensaje de inclusión, los organizadores convocaron a los asistentes a portar colores azul y amarillo, así como calcetas disparejas, símbolos asociados a la concientización sobre el síndrome de Down.

El evento surge a partir de la historia de Samuel, un joven con síndrome de Down que ha destacado por su participación constante en carreras, lo que inspiró la creación de esta actividad con enfoque social en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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