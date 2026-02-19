Movil - LB1A -
febrero 19, 2026 | 15:15
Reconocen a Daniela Marín como la mejor fisicoconstructivista de México en categoría Wellness Principiante

POR Redacción ADN / Agencias
La atleta juarense encabezó el ranking nacional 2025 tras destacar en el Campeonato Nacional y Mr. México.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness reconoció a la atleta juarense Daniela Marín como la mejor competidora del país en 2025 dentro de la categoría Wellness Fitness Principiante, al encabezar el ranking nacional.

De acuerdo con los resultados oficiales, Marín concluyó el año como clasificada número uno a nivel nacional, superando por más de 40 puntos a la competidora ubicada en el segundo sitio, lo que consolidó su liderazgo en la categoría.

La deportista inició su trayectoria en el fisicoconstructivismo en 2024, periodo en el que comenzó a destacar en competencias locales y nacionales, acumulando experiencia en escenarios estatales y federales.

Durante 2025 representó al estado de Chihuahua en el Campeonato Nacional y en el certamen Mr. México, competencias que forman parte del circuito más importante del país en esta disciplina y que le permitieron sumar la puntuación necesaria para colocarse en la cima del ranking.

El reconocimiento posiciona a Ciudad Juárez y al estado de Chihuahua dentro del panorama nacional del fisicoconstructivismo, disciplina que ha incrementado su presencia competitiva en los últimos años a través de distintas categorías y divisiones.

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
