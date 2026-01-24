Reaparece públicamente Julio César Urías en Meoqui tras casi dos años fuera del ojo público

Publicidad - LB2 -

La imagen del ex lanzador de Grandes Ligas se viralizó en redes sociales y generó especulaciones sobre su paradero.

Meoqui, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El ex lanzador mexicano Julio César Urías reapareció públicamente en el estado de Chihuahua, luego de que una fotografía tomada en el municipio de Meoqui comenzara a circular de manera viral en redes sociales, marcando su primera aparición documentada desde septiembre de 2023.

La imagen fue compartida por un fotógrafo local y muestra a Urías posando de manera casual, lo que llamó la atención debido al prolongado silencio público que había rodeado al ex jugador de los Los Ángeles Dodgers tras el proceso legal y la sanción que lo dejaron fuera del beisbol profesional.

La publicación fue fechada el 23 de enero de 2026 y hace referencia directa a Meoqui, Chihuahua, sin que hasta el momento se conozca el motivo de la presencia del ex lanzador en la región ni se haya emitido alguna postura oficial por parte de él o de su entorno.

En la fotografía, Urías aparece con vestimenta casual y una apariencia física que sugiere que se mantiene en buen estado, lo que contrastó con los casi dos años y medio en los que no se había registrado ninguna aparición pública ni actividad en redes sociales.

A medida que la imagen se difundió, comenzaron a circular versiones alteradas digitalmente, algunas de ellas colocándolo en distintos puntos del estado o incluso con uniformes de beisbol, acompañadas de mensajes que afirmaban, sin sustento, un supuesto regreso a equipos locales.

La fotografía original es auténtica, sin embargo, la manipulación posterior de la imagen generó confusión y alimentó especulaciones sobre un eventual retorno al diamante, pese a que no existe información oficial que respalde dichas versiones.

La atención generada se explica por el historial reciente del lanzador. El 3 de septiembre de 2023, cuando aún pertenecía a los Dodgers, Urías fue detenido tras un incidente de violencia doméstica ocurrido a las afueras de un estadio en Los Ángeles. Posteriormente fue liberado, pero el proceso legal derivó en una sentencia de 36 meses de libertad condicional.

Días después del incidente, la organización angelina lo dio de baja y, al concluir la temporada, Urías quedó como agente libre, desapareciendo por completo del espacio público hasta la reciente imagen registrada en Meoqui.

