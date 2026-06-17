Mantiene César Jáuregui liderazgo en preferencias del PAN para la alcaldía de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Una encuesta de RUBRUM lo ubica al frente entre los aspirantes panistas y muestra una amplia ventaja del PAN sobre otras fuerzas políticas en la capital.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, se mantiene como el perfil mejor posicionado del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a la elección de la Presidencia Municipal de Chihuahua, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta realizada por la firma RUBRUM.

El estudio, levantado el 15 de junio de 2026, coloca a Jáuregui al frente de las preferencias internas del panismo capitalino con 29.8 por ciento de las menciones, por encima de otros posibles aspirantes a la candidatura.

- Publicidad - HP1

Según los resultados, Manque Granados aparece en segundo lugar con 25.7 por ciento de las preferencias, seguida por Santiago de la Peña con 18.5 por ciento. Más atrás se ubican Rafa Loera con 16.9 por ciento, Alan Falomir con 4.8 por ciento y Alfredo Chávez con 4.3 por ciento.

La medición también refleja el posicionamiento electoral del PAN en el municipio de Chihuahua. Ante la pregunta sobre por cuál partido votarían si la elección para la alcaldía se realizara actualmente, 53.3 por ciento de los encuestados manifestó su respaldo al PAN, mientras que Morena obtuvo 27.8 por ciento y el PRI alcanzó 8.4 por ciento.

Los resultados muestran una ventaja significativa del PAN en la capital del estado, uno de los principales bastiones electorales del partido en Chihuahua, y colocan a Jáuregui como el aspirante con mayor nivel de respaldo entre los perfiles evaluados.

La encuesta fue realizada mediante 600 entrevistas telefónicas automatizadas a habitantes mayores de edad del municipio de Chihuahua, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error estimado de ±3.8 por ciento.

El levantamiento se efectuó el 15 de junio de 2026, en el contexto del inicio de los movimientos internos de los partidos políticos de cara al proceso electoral de 2027.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.