Presenta Parral cartelera con más de 40 actividades para las Jornadas Villistas 2026

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La celebración se realizará del 9 al 21 de julio con eventos culturales, artísticos, deportivos y espectáculos musicales para toda la familia.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno Municipal de Parral presentó oficialmente la programación de las Jornadas Villistas 2026, una de las festividades más representativas de Chihuahua, que se desarrollará del 9 al 21 de julio con más de 40 actividades enfocadas en la cultura, la historia, el turismo y la convivencia familiar.

Durante el anuncio, el alcalde Salvador Calderón señaló que esta edición busca fortalecer la identidad parralense y consolidar a la ciudad como uno de los principales destinos turísticos y culturales del norte del país, mediante una oferta que combina espectáculos artísticos, actividades recreativas y eventos alusivos al legado revolucionario de Francisco Villa.

“Preservar nuestras tradiciones, fortalecer la cultura y abrir espacios de convivencia para las familias es una inversión en el presente y en el futuro de Parral. Nuestro compromiso es mantener viva la historia que nos da identidad y proyectarla hacia las nuevas generaciones”.

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La cartelera contempla presentaciones musicales de agrupaciones y artistas nacionales y regionales, entre ellos Los Caminantes, Grupo Liberación, Genitallica, Madafakers, Rondalla Internacional de Saltillo, Los Apson, Los Caporales de Chihuahua, Ana Laura y su Sonora, un tributo a Ricardo Arjona, Jorge Chávez, Moy Bobadilla, Alteños de la Sierra y Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

Además de los conciertos, el programa incluye representaciones teatrales, conferencias, exposiciones, presentaciones editoriales, callejoneadas, muestras históricas y actividades relacionadas con la vida y legado del General Francisco Villa, figura central de la celebración.

Entre los eventos más esperados destacan la Gran Cabalgata Villista, el Campamento Villista, las escenificaciones históricas y diversos recorridos culturales, actividades que buscan reforzar el vínculo de la comunidad con sus raíces y promover el patrimonio histórico de la región.

El presidente municipal también destacó el respaldo del Gobierno del Estado para la realización de las jornadas, al considerar que la coordinación institucional permitirá fortalecer la promoción turística de Parral y generar beneficios económicos para los sectores productivos vinculados al turismo y los servicios.

“Las Jornadas Villistas son el reflejo de una comunidad orgullosa de su pasado, comprometida con su presente y decidida a construir un mejor futuro. Invitamos a todas las familias de Parral, de Chihuahua y de México a ser parte de esta gran fiesta que nos une y nos da identidad”.

Se prevé que miles de visitantes acudan a la ciudad durante los días de celebración, lo que contribuirá a la actividad económica local y al posicionamiento de Parral como uno de los principales referentes culturales e históricos de Chihuahua.

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