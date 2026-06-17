Anuncia Sheinbaum plan para electrificar prácticamente todo México antes de 2028

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El Programa de Justicia Energética contempla más de 45 mil obras y una inversión superior a 21 mil millones de pesos para ampliar la cobertura eléctrica nacional.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que durante su administración se impulsará el Programa de Justicia Energética, una estrategia que contempla más de 45 mil obras de electrificación y una inversión de 21 mil 377 millones de pesos para llevar el servicio eléctrico a prácticamente la totalidad del territorio nacional antes de 2028.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que actualmente México registra una cobertura eléctrica de 98.5 por ciento, por lo que el objetivo es alcanzar el 99.99 por ciento de electrificación, especialmente en comunidades aisladas y de difícil acceso.

“México tiene un 98.5 por ciento de electrificación. Y las comunidades que no están electrificadas son comunidades muy aisladas, pequeñitas, pero decidimos que este sexenio vamos a buscar electrificar prácticamente todo el país”.

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La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, señaló que el acceso a la energía es considerado por la actual administración como un derecho, por lo que las acciones previstas buscan reducir brechas de desigualdad y garantizar mejores condiciones de desarrollo para miles de familias.

Por su parte, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, informó que la estrategia contempla la electrificación de 8 mil 247 localidades que aún carecen del servicio, mediante un esquema gradual que priorizará a las comunidades con mayores necesidades.

Entre los proyectos destacados se encuentran intervenciones en la Sierra Tarahumara, donde se destinarán aproximadamente 670 millones de pesos para 918 obras, con una cobertura estimada para cerca de 8 mil 800 habitantes. También se contemplan acciones en comunidades indígenas y regiones con altos niveles de rezago social.

La funcionaria indicó que durante los primeros meses de la actual administración se han ejecutado 17 mil 16 obras de electrificación, cifra que representa un incremento significativo respecto a periodos gubernamentales anteriores.

En la misma conferencia, la presidenta encabezó la inauguración de la nueva Unidad de Emergencias del Hospital General de Xoco, en la Ciudad de México, considerada por las autoridades como una de las más avanzadas de América Latina. El complejo incorpora tecnología especializada para procedimientos quirúrgicos, neurocirugía y diagnóstico de alta precisión.

“Hoy fue justicia social en La mañanera: acceso a la vivienda, acceso a la salud de forma innovadora y vamos con acceso a la electricidad”.

Asimismo, Sheinbaum encabezó la entrega simbólica de 96 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en Puebla, entidad donde se proyecta la construcción de 75 mil nuevas viviendas, con una inversión superior a 44 mil millones de pesos y la generación de más de 260 mil empleos directos e indirectos.

Las acciones forman parte de la estrategia federal enfocada en ampliar el acceso a servicios básicos, infraestructura social y vivienda para sectores históricamente rezagados del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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