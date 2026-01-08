Presentan la séptima edición del Run internacional U.S.–México 10K

Publicidad - LB2 -

La carrera binacional se realizará el 17 de enero y recorrerá El Paso y Ciudad Juárez con la participación de tres mil corredores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El próximo sábado 17 de enero se llevará a cabo la séptima edición del Run internacional U.S.–México 10K, una carrera binacional que recorrerá dos países y dos ciudades, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación, amistad e identidad de la región fronteriza.

La titular de la Dirección General de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, informó que el evento contempla cinco kilómetros en El Paso, Texas, y cinco kilómetros en Ciudad Juárez, y que hasta el momento se cuenta con el registro de tres mil corredores.

“Será la séptima carrera binacional en donde se recorrerán cinco kilómetros en El Paso y otros cinco en Ciudad Juárez; hasta el momento ya se cuenta con el registro de 3,000 corredores”.

Detalló que el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez brindará apoyo a través de ocho dependencias, entre ellas Seguridad Pública, Coordinación de Seguridad Vial, Protección Civil, Instituto Municipal del Deporte, Educación, Regulación Comercial, IPACULT y Desarrollo Económico, para garantizar la logística y seguridad del evento.

El recorrido iniciará en la Plaza San Jacinto, en El Paso, para dirigirse al cruce internacional de la calle Stanton, que conecta con calle Lerdo en Ciudad Juárez. Posteriormente, los corredores transitarán por calles emblemáticas del Centro Histórico, donde se prevén actividades culturales y de animación.

La meta estará ubicada en las inmediaciones del Puente Internacional Paso del Norte, y al concluir la carrera se realizará una celebración en la Plaza San Jacinto, con música, alimentos, bebidas y premiación, organizada por El Paso Community Foundation y Street Car City of El Paso.

El alcalde de El Paso, Renard Johnson, destacó el carácter único del evento y su impacto en la integración regional, al señalar que se trata de una competencia que permite mostrar los lugares icónicos de ambas ciudades y fortalecer el sentido de comunidad binacional.

Por su parte, Eric Pearson, presidente y CEO de El Paso Community Foundation, explicó que en esta edición la distancia se redujo de 15 a 10 kilómetros, y subrayó el respaldo de autoridades fronterizas para hacer posible el cruce internacional de los corredores, además de resaltar el valor simbólico del puente internacional como punto de unión entre ambas ciudades.

En la presentación del evento participaron también representantes de asuntos internacionales de ambos gobiernos locales y autoridades fronterizas, quienes coincidieron en que el Run internacional U.S.–México 10K se ha consolidado como un referente deportivo y social de la región.

