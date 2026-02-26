Presentan Iron Woman Challenge, rodeo protagonizado por mujeres en Juárez

Publicidad - LB2 -

El evento se realizará el 7 de marzo en el Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En conferencia de prensa se dieron a conocer los detalles del Iron Woman Challenge, un rodeo cultural y deportivo protagonizado exclusivamente por mujeres, que se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en el Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”.

El evento abrirá puertas a las 14:00 horas y las competencias iniciarán a las 16:00 horas. Al concluir las suertes charras y pruebas de rodeo, se realizará un baile para las y los asistentes.

El programa incluye jineteo de toros, breakaway, amarre de chiva, polo, bulldogueo, bandera y lazo, entre otras disciplinas, en categorías infantil, juvenil y abierta. Se disputarán 24 hebillas en distintas suertes, además de una hebilla especial para la campeona absoluta All Around.

Las competidoras y el cuerpo de jueces estarán conformados únicamente por mujeres, en su mayoría talento local y participantes de la Arena Prado. También se contará con la presencia de las escaramuzas del equipo Rarámuris de Ciudad Juárez y un payaso de rodeo.

Como parte de las actividades, 16 grupos originarios que radican en la ciudad instalarán espacios para la venta de artesanías, exposiciones de pintura y fotografía, talleres artísticos y gastronomía tradicional. Además, se dispondrán módulos de prevención contra la violencia hacia las mujeres.

“La competencia, exclusiva para las mujeres, se realizará en el marco del Día Internacional de la Mujer… es un evento para enaltecer a las mujeres que trabajan y hacen tanto por todos nosotros”.

La organización señaló que el costo de los boletos será accesible para las familias y que el evento busca reconocer el papel de las mujeres en disciplinas tradicionalmente dominadas por hombres, así como promover la cultura del rodeo en un entorno incluyente.

