Presentan carrera Total Gas con causa social en Ciudad Juárez

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Evento deportivo se realizará el 19 de abril y apoyará a niñas y niños con donación de tenis.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales y organizadores presentaron la Primera Carrera Total Gas, un evento deportivo con causa que se llevará a cabo el próximo 19 de abril en el Parque Extremo.

La coordinadora de Desarrollo Deportivo del Instituto Municipal del Deporte, Saraí de los Santos, destacó que esta competencia forma parte del crecimiento del calendario deportivo local, en un contexto donde aumenta la participación ciudadana en actividades físicas.

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La carrera contará con dos modalidades: 3 y 10 kilómetros, ambas con salida y meta en el Parque Extremo. El recorrido de 3 kilómetros iniciará a las 8:00 de la mañana sobre la avenida Heroico Colegio Militar, mientras que la prueba de 10 kilómetros arrancará minutos después con una ruta más extensa que incluye vialidades como Rafael Pérez Serna y Paseo Triunfo de la República.

Uno de los elementos distintivos del evento es su enfoque social, ya que la inscripción consistirá en la donación de un par de tenis nuevos o en buen estado, los cuales serán destinados a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable.

Los participantes recibirán un kit de corredor, además de que se anunció una bolsa de premiación de 100 mil pesos, distribuida entre las distintas categorías.

Las inscripciones se realizan en el Estadio 20 de Noviembre, donde también se puede tramitar el registro al Circuito Atlético Pedestre en la modalidad de 10 kilómetros.

Las autoridades señalaron que este tipo de eventos buscan promover el deporte, la convivencia y la responsabilidad social, al tiempo que fortalecen la cultura deportiva en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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